Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Cem Ceminay, O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyesi olacağı konuşulan Aleyna Tilki'ye tavsiyede bulundu.

İşte o yazı:

Şarkıcı Aleyna Tilki kısa süre içinde inanılmaz bir popülarite yakaladı. 18 yaşına daha geçenlerde giren genç popçu kendine özgü tarzı, konuşmaları ve yaptıklarıyla sürekli haber olmaya başardı. Amerika'ya gidip gelmesi, polemiklere girmesi, son olarak Tepebaşı'ndaki zenginler kulübüne üye olmasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada takipçi sayısı çoğaldı 1,5 milyonu buldu.

ALEYNA'YA JÜRİ KOLTUĞU CAZİP GELEBİLİR

Tilki zamanla magazin basının gözdelerinden biri oldu. Bu da kurt televizyoncu Acun Ilıcalı'nın gözünden kaçmadı. Reyting için popüler isimlerin önemini çok iyi bilen Acun'un önümüzdeki sezon 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisine Tilki'yi transfer etmek istediği iddia ediliyor. Hadise, Murat Boz ve Athena Gökhan'ın yanında ekranın en çok izlenen yarışma programlarından birinin jüri koltuğunda oturmak Aleyna'ya cazip gelebilir.

İstediğini elde etmekte zorluk çekmeyen Acun onu rahatlıkla ikna edebilir. Ancak bu kendisi için büyük bir hata olabilir. Jürideki ahileri ve ablası kadar deneyimli olmadığı için onların yanında sırıtabilir. Hayranlarının gözündeki çocuksu havasını, gizemini ve büyüsünü kaybedebilir.

Tıpkı "Ablan star bebeğim" diyerek internet fenomeni olduktan kısa bir süre sonra 'İşte Benim Stilim' yarışması jürisine katılan Kerimcan Durmaz gibi ekrandan yok olup gidebilir. Şu andaki popülaritesini bir daha yakalayamayabilir. Benden söylemesi. Tilki kurnazlığını kullan koltuğa oturmadan yaylan!

