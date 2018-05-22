MAGAZİN

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 09:40 | Son Güncelleme

Vatan Makaron yazarı Cem Ceminay bugünkü köşesinde O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyesi olacağı konuşulan Aleyna Tilki'ye tavsiyede bulundu

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Cem Ceminay, O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyesi olacağı konuşulan Aleyna Tilki'ye tavsiyede bulundu.

İşte o yazı:

Şarkıcı Aleyna Tilki kısa süre içinde inanılmaz bir popülarite yakaladı. 18 yaşına daha geçenlerde giren genç popçu kendine özgü tarzı, konuşmaları ve yaptıklarıyla sürekli haber olmaya başardı. Amerika'ya gidip gelmesi, polemiklere girmesi, son olarak Tepebaşı'ndaki zenginler kulübüne üye olmasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada takipçi sayısı çoğaldı 1,5 milyonu buldu.

ALEYNA'YA JÜRİ KOLTUĞU CAZİP GELEBİLİR

Tilki zamanla magazin basının gözdelerinden biri oldu. Bu da kurt televizyoncu Acun Ilıcalı'nın gözünden kaçmadı. Reyting için popüler isimlerin önemini çok iyi bilen Acun'un önümüzdeki sezon 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisine Tilki'yi transfer etmek istediği iddia ediliyor. Hadise, Murat Boz ve Athena Gökhan'ın yanında ekranın en çok izlenen yarışma programlarından birinin jüri koltuğunda oturmak Aleyna'ya cazip gelebilir.

885a7862-1-oRla_cover

İstediğini elde etmekte zorluk çekmeyen Acun onu rahatlıkla ikna edebilir. Ancak bu kendisi için büyük bir hata olabilir. Jürideki ahileri ve ablası kadar deneyimli olmadığı için onların yanında sırıtabilir. Hayranlarının gözündeki çocuksu havasını, gizemini ve büyüsünü kaybedebilir.

Tıpkı "Ablan star bebeğim" diyerek internet fenomeni olduktan kısa bir süre sonra 'İşte Benim Stilim' yarışması jürisine katılan Kerimcan Durmaz gibi ekrandan yok olup gidebilir. Şu andaki popülaritesini bir daha yakalayamayabilir. Benden söylemesi. Tilki kurnazlığını kullan koltuğa oturmadan yaylan!

PARTNERDolgunun dozu kaçıncaDolgunun dozu kaçınca
Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran'a açtığı tehdit davasını kazandı Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran'a açtığı tehdit davasını kazandı
Janet Jackson ayrılıktan sonra açıldı! Janet Jackson ayrılıktan sonra açıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki o ses türkiye

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa etti

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orhan Gencebay oynadığı reklamı eleştirenlere tepki gösterdi

Orhan Gencebay oynadığı reklamı eleştirenlere tepki gösterdi

Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran'a açtığı tehdit davasını kazandı

Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran'a açtığı tehdit davasını kazandı

Janet Jackson ayrılıktan sonra açıldı!

Janet Jackson ayrılıktan sonra açıldı!

Beyonce kilise satın aldı

Beyonce kilise satın aldı

Beren Saat çok sessiz... Gözler ondaydı

Beren Saat çok sessiz... Gözler ondaydı

Meghan Markle'ye bıçaklı yeğen şoku!

Meghan Markle'ye bıçaklı yeğen şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.