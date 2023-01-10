Aleyna Tilki 'yoğunluk'tan mahkemeye gidemedi! Anne Havva Öztel ifade verdi

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin bir hayranıyla başı belaya girmişti. Tilki'nin Üsküdar’da ikamet ettiği siteye 29 Aralık 2021'de izinsiz şekilde dikenli tellerden atlayarak giren 25 yaşındaki saplantılı hayranı Muhammed Erkam A.'nın “kişilerin huzur ve sükununu bozma” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammed Erkam A. ve müşteki Aleyna Tilki katılmazken annesi Havva Öztel salonda hazır bulundu. Avukat, şarkıcının yoğunluğundan dolayı mahkemeye gelemediğini söyledi.

ANNE DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Anne Havva Öztel ise mahkemede ifade verdi. Havva Öztel, mahkemede şu ifadeyi verdi:

“Daha önce eve girişimleri oldu. Fiilen tanımıyorum. Evde küçük kızım Ayça vardı, ben Aleyna ile konserdeydim. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı. Olay günü siteye girmeye çalışmış ama güvenlikler almayınca bu defa duvarı ve tel örgüyü aşarak sitenin içine girmiş. Bu tarihten önce sanık tarafından eve birkaç defa çiçek göndermişti. Bildiğim kadarıyla sanığın sosyal medya tarafından Aleyna’ya sürekli ulaşmaya çatıştığı durumlar da olmuştu. Sanıktan şikayetçiyim.”

YOĞUNLUK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Aleyna Tilki'nin avukatı, “Sanığın sosyal medyadan gönderdiği mesaj ve arkadaşlık isteklerinin ekran görüntülerini de sunacağız. Yüksek güvenlikli siteye telleri aşarak girmesi nedeniyle kişi hakkında uzaklaştırma kararı talep ediyoruz. Müvekkil Aleyna yoğunluğu tarafından katılamamaktadır. Şikayetçiyiz” dedi.

Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

