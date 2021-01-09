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Aleyna’nın şüpheli ölümünde bir kişi gözaltına alındı

09.01.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Yakınlarının haber alamadığı ve yatağında şüpheli bir şekilde ölü bulunan Aleyna Yurtkölesi olayında bir kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’nden yakınları haber alamadı.

Yakınlarının haber alamadığı ve yatağında şüpheli bir şekilde ölü bulunan Aleyna Yurtkölesi olayında bir kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’nden yakınları haber alamadı. Sonrasında yakınlarının eve geldiğine kapıyı zorla açarak yatağında Aleyna’nın cansız bedeniyle karşılaştılar. Şüpheli ölümün ardından polis ekipleri çevreyi detaylı incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını ve çevredeki binaları araştıran ekipler cinayet üzerine dururken, olayla ilgili bir şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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