Alfa Romeo Tonale, uluslararası basına Türkiye'de tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Alfa Romeo markasının dönüşümünü işaret eden kompakt SUV’u Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçeneklerinin tanıtımı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Beykoz’daki tarihi Kundura Fabrikası’nda düzenlenen tanıtım toplantısına uluslararası mecralardan basın mensupları da katıldı.

Tonale’nin, 1,5 litrelik, 160 HP’lik Hibrit motorlu özel serisi "Edizione Specile" temmuz ayında ön siparişe açılmıştı. Tonale, ekim ayından itibaren ise Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere üç farklı donanım seviyesi dizel ve hibrit motor seçenekleriyle 1 milyon 249 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla bayilerdeki yerini adı.

Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle toplantıya katılamayan Alfa Romeo Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Philippe Imparato, Türk basın mensuplarına özel bir video mesaj gönderdi.

Imparato, mesajında, "Türkiye EMEA bölgesindeki en yüksek potansiyel pazarlardan biri ve Tofaş, Stellantis'in hem ticari hem de endüstriyel anlamda önemli bir ortağı. Türkiye Alfa Romeo için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Alfa Romeo Tonale’nin uluslararası lansmanını İstanbul’da gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz.

Alfa Romeo yeni ürün gamı ile Türkiye premium pazarında önemli oyunculardan biri olacak. Tonale de bu yolculuktaki önemli kilometre taşlarından ilki. Sizlere Tonale ile harika bir etkinlik ve sürüş deneyimi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alfa Romeo Global Pazarlama ve İletişim Başkanı Francesco Calcara, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Alfa Romeo için Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'ndeki en büyük büyüme potansiyeline sahip pazarlar arasında olduğunu dile getirdi.

Calcara, "1910'dan beri İtalyan Sportifliğini temsil eden Alfa Romeo, Stellantis grubunun 'global premium' markası ve Tonale, küresel bir otomobil. Alfa Romeo Tonale, Avustralya’dan Japonya’ya, Amerika’dan Çin’e, tüm global pazarlarda yer alacak. Bu sebeple de Avrupa ve Asya’nın buluşma noktası olan İstanbul, Tonale’yi tanıtmak için mükemmel bir yer." diye konuştu.

- "Alfa Romeo’nun ‘0’dan 0’a stratejisinin ilk ürünü Tonale Hybrid"

Alfa Romeo’nun "yüzde sıfır elektrikli araçtan 2027’de yüzde sıfır emisyona" felsefesiyle ilerlediğine dikkati çeken Calcara, "Markamız karbon nötr olma yolunda otomobil endüstrisinin en hızlı markası olmayı hedefliyor. 0 emisyona giden yolda markanın yol haritası çok net. 2023 yılında Tonale’nin şarj edilebilir hibrit versiyonu satışta olacak.

2024 yılında ise markanın elektrikli motor gamının yanında ürün gamında yer alacak içten yanmalı motorları satışa sunacağız. 2025’te ise Alfa Romeo’nun ilk tamamen elektrikli modeli tanıtılacak ve plan dahilinde Türkiye pazarında da satışa sunulacak. 2027 yılından itibaren ise Alfa Romeo ürün gamının tamamı elektrikli olacak ve markanın 0 emisyon hedefine ulaşmış olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye’de yeni ve büyümeye işaret eden bir dönem Tonale ile başlıyor"

Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü de Türkiye pazarının müşteri taleplerine ve vergi sistemine uygun küçük hacimli motorları ile Tonale’nin pazarın en önemli segmentinde Alfa Romeo’nun iddiasını ortaya koyacağını dile getirdi.

Süslü, "Alfa Romeo markası olarak önceliğimiz satış adedinden ziyade hizmet kalitesi ve en iyi müşteri deneyimi. Bu yaklaşımımızı müşterilerimizin ödüllendirdiğini görüyoruz. Tonale’nin ürün gamına eklenmesi ile yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın satış rakamını geride bıraktık.

Bu yıl sonunda ise geçtiğimiz yılın beş katından fazla satış adedine ulaşacağımızı öngörüyoruz. Özetle Alfa Romeo markası için Türkiye’de yeni ve büyümeye işaret eden bir dönem Tonale ile başlıyor." dedi.

- "Türkiye'de ön satıştaki ilk 100 Tonale, 15 dakikada tükenmişti"

Mart 2022’de ilk gösterimi yapılan Tonale’nin, Avrupa genelinde büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Süslü, "Mart ayından bu yana Avrupa’da 20 bini aşkın sipariş almış olması heyecan verici. Tonale’yi ülkemizde temmuz ayında ön siparişe açtık. İlk 100 aracımızın, markamızın online satış kanalı 'online.alfaromeo.com.tr' üzerinden 15 dakika gibi kısa bir sürede tükenmesi ülkemizde de modele olan ilginin göstergesi oldu.

Ürün gamımıza dizel motor seçeneğinin ve ileriki dönemde şarj edilebilir hibrit versiyonların da katılması ile pazarın olumlu reaksiyonunun daha da hızlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Alfa Romeo Ürün Direktörü Daniel Guzzafame ise "Tonale’yi büyük bir titizlikle tasarladık. Kalite, dayanıklılık ve teknolojik öğeleri içeren tüm geliştirmelerimizde 15 bin saatlik sanal simülasyonlarla gerçekleşti. Sanal testlere ek olarak farklı noktalardaki yol şartlarında 4 milyon kilometrem araç yol testleri yapıldı. Böylelikle Tonale’nin gerçek bir Alfa Romeo ve premium bir SUV olmasını sağladık." açıklamasında bulundu.

- Yalın ve müşteri odaklı donanım paketleri

Toplantı sonrası aktarılan bilgilere göre, Tonale oldukça sade bir ürün gamı ile pazara sunuluyor. Her bir donanım paketi ayrı müşteri grubunu hedefliyor. Örneğin giriş paketi Sprint ile ulaşılabilir fiyata sportif bir tasarım arayanlar hedefleniyor. Sprint’den itibaren tüm ürün gamında akılla adaptif sürüş yardımcısı gibi ileri güvenlik donanımları standart olarak yer alıyor.

Ti üst düzey donanımı ayrıcalıklı ve şık bir dış tasarım ile birleştiriyor. Ti paketinden itibaren led matrix farlar, ambians aydınlatma, elektrikli açılı bagaj kapağı gibi Alfa Romeo markasının ayırt edici özelliklerini sunuluyor.

Veloce ise üst düzey donanımı maksimum sportiflik ile birleştiriyor. Veloce paketi, çift aşamalı elektronik süspansiyon, Brembo sabit fren kaliperleri, 19 inç elmas kesim alaşım jantlar, karartılmış arka camlar, alkantara iç döşeme, aluminyum vites kulakçıkları gibi fonksiyonel ve estetik özellikleri birleştirerek maksimum sportifliği yansıtıyor.

- NFT dijital sertifikalı ilk otomobil ve 2'nci seviye otonom sürüş

Tonale, sürüş keyfini engellemeden maksimum sürüş güvenliği sunmak üzere, hızlanma, fren ve şerit takibini otomatik yöneten 2’inci seviye otonom sürüş için yeni Alfa Romeo Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatıldı.

Ayrıca Alfa Romeo, Tonale ile otomotiv sektöründe gerçek bir yenilik olan, değiştirilemeyen dijital varlık (NFT) teknolojisini de pazara sundu. Bir otomobili NFT ile dijital sertifikalandıran ilk üretici olan Alfa Romeo, her an kullanılabilen ve sürdürülebilir olan bu özel araç dışı özellikle, markanın değişimindeki yenilikçi yönünü de vurguluyor.

Türkiye pazarında 2023 yılından itibaren aktif olacak NFT sertifikaları, müşterinin onayı ile aracın tüm verilerini kaydedecek. Sertifikalarla, otomobilin uygun şekilde bakımının yapıldığını belgeleyerek ikinci el değerini yükseltecek etki yaratacak bir belge oluşturulacak. NFT sertifikası, ikinci el otomobil pazarında, kullanıcılar ve bayiler için ek bir güvenlik kaynağı oluşturacak.

