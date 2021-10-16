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Algı Eke’den olay yaratan ayna selfie’si

16.10.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak erken final yapan Hizmetçiler dizisinde rol alan Algı Eke, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine geldi. Başarılı oyuncu, beyaz gömlek ve kırmızı bikini altıyla verdiği pozuyla hayranlarından tam puan aldı.

Algı Eke’den olay yaratan ayna selfie’si

Algı Eke, Instagram hesabından paylaştığı ayna selfie’siyle hayranlarından tam puan aldı. 2008 yılında yayınlanan Baba Ocağı adlı oyunculuğa başlayan Algı Eke, son olarak ekran hayatı kısa süren Hizmetçiler dizisinde rol aldı. Algı Eke’nin paylaştığı fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ALGI EKE, ESKİ KOCASIYLA BARIŞTI MI?

Algı Ege, kendisi gibi oyuncu olan İnan Ulaş Torun ile 2017 yılında evlenmiş, ancak evlilikleri kısa sürerek 2019 yılında boşanmışlardı. Geçtiğimiz günlerde eski karı-kocanın yeniden bir araya gelerek ilişkilerine bir şans daha tanıdıkları iddia edildi.

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Algı Eke Instagram
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