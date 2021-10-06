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Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler Algı Eke ile İnan Ulaş Torun barıştı

06.10.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017-2019 yılları arasında evli kalan oyuncu çift Algı Eke ve İnan Ulaş Torun cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sürpriz bir şekilde boşanan çiftin yeniden bir araya geldiği iddia edildi.

Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler Algı Eke ile İnan Ulaş Torun barıştı

2019 yılında boşanan oyuncu Algı Eke ve İnan Ulaş Torun'ın yapımcı Bilal Kalyoncu’nun “Yalancı Şahit” adlı filminde rol alacağı öğrenildi.

'ŞİDDET' AÇIKLAMASI

Ulaş İnan Torun'un Algı Eke'ye şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Bu konu hakkında konuşan güzel oyuncu, “Hayır, herhangi bir şiddet görmedim" demişti.

Boşanma sonrası konuşan Ulaş İnan Torun, “Henüz sevgili olmamızın bir ayı bile dolmadan evlilik kararı verdik. Bazı konularda fikir ayrılıklarımızın olduğunu anladık” ifadelerini kullanmıştı.

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERECEKLER Mİ?

Snob Magazin’in haberine göre; barıştıkları öğrenilen ikilinin ilişkilerine bir şans daha verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan İnan Ulaş Torun ile Algı Eke'nin yer aldığı projede ayrıca Halil Söyletmez, Faruk Sofuoğlu, Doğa Konakoğlu ve Onur Sermik gibi isimlerde rol alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Algı Eke
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