Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu'nun dövmesi!

Bir hayli cesur poz için 'it say's alive' notunu düşen sevilen oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.

13 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor?

Neslihan Atagül, dudağının içine yaptırdığı K harfi dövmesinin fotoğrafına geçen yaz evlendiği eşi Kadir Doğulu'yu etiketledi. Neslihan Atagül dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "ı know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı.