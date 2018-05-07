Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu'nun dövmesi!

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar kumsalda çekilmiş pozunu Instagram'da paylaştı. Sırtındaki dövmenin anlamını da şöyle açıkladı: ''Farklı olmak istiyorsan iyi birisi ol, o yeterince farklıdır.'' Ali Ağaoğlu sevgilisiyle arasındaki 39 yaş fark sorulduğunda şu cevabı vermişti: ''Nüfus yaşım 22, gönül yaşım 18, zeka yaşım 8'' Duygu Su Ali Bey'e 'Aşkısı' diye sesleniyor.

Ünlülerin dövmeleri ve anlamları

1 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Erkek arkadaşı Buğra Toplusoy'u kısa bir süreliğine Amerika'da bırakan oyuncu Ceyda Ateş, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

2 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Proje okumaya geldiğini ve tekrar geri döneceğini belirten oyuncu, evlilik sorularına ''Evlilik konularına hiç girmeyelim. Olursa duyarsınız'' cevabını verdi.

3 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Ceyda Ateş'in elindeki ‘'Buğra' dövmesi dikkat çekti.

4 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Son olarak Kiralık Aşk dizisiyle ekranlara gelen ve projenin final yapmasının ardından dinlenmeye çekilen Elçin Sangu, vücuduna yaptırdığı dövmeyi sosyal medyadan paylaştı.

5 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Elçin Sangu yeni dövmesini takipçileriyle paylaşırken altına ise "Hayatım boyunca severek taşıyacağım canım dövmem...senin sayende öyle tatlı insanlarla tanıştım ki hepsine sevgiyle sarılırım... varoluşun için yaratıcın Okan Uçkun'a ve kalem arkadaşı Deniz Çildam'a kocaman sevgiler" notunu düştü.

6 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

7 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Bir dönem fazla kilolarıyla başı dertte olan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medyadan sırtına yaptırdığı dövmenin fotoğrafını paylaştı.

8 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Bir hayli cesur poz için 'it say's alive' notunu düşen sevilen oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.

9 / 39 İŞTE YEŞİM'İN O DÖVMESİ:

10 / 39 Gülben Ergen Önceki gün Bebek’te görüntülenen Gülben Ergen yeni yaptırdığı kolundaki gülen surat ve kulağındaki nota dövmeleriyle dikkat çekti.

11 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Gülben Ergen “Dadı tadında bir iş gelirse dizide de rol alabilirim. İşler geliyor, okuyorum” şeklinde konuştu.

12 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Neslihan Atagül, dudağının içine dövme yaptırdı. 24 yaşındaki oyuncu yeni dövmesinin fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

13 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Neslihan Atagül, dudağının içine yaptırdığı K harfi dövmesinin fotoğrafına geçen yaz evlendiği eşi Kadir Doğulu'yu etiketledi. Neslihan Atagül dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "ı know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı.

14 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Galerici Mete Okay İnan'la boşanma davası devam eden Ebru Destan, Bebek'te görüntülendi. Evlendiği zaman yüzük takmayı sevmediği için parmağına 'Love' yazdıran eski manken, ''Dövme yaptıran herkesin ya evliliği ya da ilişkisi bitti. Bana da uğursuzluk getirdi'' dedi.

15 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin oyuncu eşi Şükran Ovalı'nın dövmesini yaptırdı.

16 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Yaptırdığı dövmeyi Instagram hesabından paylaşan Caner Erkin'in bu fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

17 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? İlk dövmesini kardeşleriyle beraber yaptırdığını söyleyen Hadise, kolunda Roma rakamlarının olduğu bir dövmeye sahip. 27 Aralık 2008'i işaret eden dövmenin anlamı, şarkıcı tarafından açıklanmıyor. Ensesinde "alis volat propris" yazıyor ve bu yazı "kendi kanatlarıyla uçan kız" anlamını taşıyor. Belinde yer alan dövmesi, Tibet diline ait bir yazı. Anlamı ise "zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan" olarak biliniyor.

18 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Soyadını kolunda taşıyan 32 yaşındaki şarkıcı Murat Dalkılıç dövmesini, "Beni büyüttü, hayata dair bildiğim her şeyi o öğretti" dediği dedesi için yaptırdığını belirtiyor.

19 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Oyuncu Barış Arduç, kolundaki dövmenin eski bir kabilenin sembolü olduğunu söylüyor.

20 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Buğra Toplusoy ile birlikte olan oyuncu Ceyda Ateş aslan sevgisini ölümsüzleştirmek için soluğu dövmecide aldı.

21 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? 29 yaşındaki oyuncu sevgilisinin ve kendi burcu olan aslanı parmağına dövme olarak yaptırdı.

22 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? 40 yaşındaki şarkıcı Gülşen, "Varoluşun kendisini seviyorum" diyerek, bileğine ilahi aşkı simgeleyen "Her şey aşktan" yazan dövmesini yaptırdı.

23 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Buse Narcı'nın ensesinde Özcan yazıyor. Ancak bu eski sevgilisi Özcan Deniz'in adı değil, babasının adı. Buse Narcı'nın babası 1999 yılında Gölcük'te askerdi. Depremde göçük altında kalarak şehit oldu.

24 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Murat Boz omzundaki "Polynesian" dövmesi, Okyanusya'daki bir bölgeyi simgeliyor ve geleneksel olarak sahibine güç verdiğine inanılıyor.

25 / 39 ANGELINA JOLIE ABD'li oyuncunun beli, kolları, kasığı ve sırtı dahil olmak üzere vücudunun pek çok yerinde dövme mevcut. Eski eşi olan Billy Bob'un ismini kolunun üst kısmına yaptıran yıldız, ayrılık sonrası bu dövmesini sildirdi. Bunun yerine 6 çocuğunun ve eşi Brad Pitt'in doğum yerlerinin koordinatlarını yazdırdı. 41 yaşındaki yıldızın en ilgi çeken dövmelerinden biri ise sol omzunun arka tarafında bulunan Khmer duası. Dua, düşmanlarının ondan uzak durması, zenginliğin, sevenlerinin ve güzelliğin onu hiç terk etmemesi anlamına geliyor.

26 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Angelina Jolie'nin dünyaca ünlü dövme sanatçısı Thai Monk'e yaptırdığı dövmeler detayları ve fotoğrafları ortaya çıktı. Thai Monk, Angelina Jolie'nin sırtına yaptığı dövmede Uzakdoğu ve Budist inancındaki simgelerini işledi.

27 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Thai Monk solda ve sağda birbirine aşık iki eşin hikayesini yazdı. Soldaki dövme kadını, sağdaki dövme erkeği anlatıyor. Angelina Jolie, Brad Pitt ile aşk yaşamaya başladıktan sonra bu dövmeleri yaptırdı. Solda kendisi ve sağda Brad Pitt vardı. Son olarak 2016’da tekrar Thai Monk’a giden Jolie bu kez tüm sırtına Budist aşk efsanesini yazdırdı. Brad Pitt de mide bölgesine küçük bir dövme yaptırdı. Ünlü çift aynı yılın Eylül ayında da boşanmıştı.

28 / 39 Ezgi Mola Hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen Ezgi Mola, Kuki ve Suşi Mola isimlerini verdiği köpeklerinin fotoğrafını kaburgasına dövme yaptırdı.

29 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Kısa sürede 30 bin beğeni alan fotoğrafa, takipçileri yorum yağdırdı. Bazıları dövmeyi çok beğendiğini söylerken, bazıları da olumsuz görüşünü bildirdi.

30 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Eski İngiliz futbolcu ve bugünün moda ikonu David Beckham, vücudundaki dövmelerin fazlalığıyla tanınıyor. 41 yaşındaki yıldız, vücudundaki dövmelerin yaşadığı şampiyonluklar, eşi, çocukları ve dini inancı hakkında olduğunu söylüyor.

31 / 39 Jennifer Aniston ABD'li yıldızın en çok dikkat çeken dövmesi sağ ayağının üzerinde yer alıyor. Oyuncu, ayağına ölen köpeği Norman'ın adını yazdırdı.

32 / 39 Kıvanç Tatlıtuğ Oyuncunun sol kolunda, "Beni sadece Allah yargılayabilir" anlamına gelen "Only Allah can judge me" yazıyor. Tatlıtuğ'un diğer kolunda ise renkli bir ejderha dövmesi mevcut.

33 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? İlk albümü 'Aşk İle'yi koluna, ikinci albümü 'Sesi Gülen Adam'ı da sırtına yazdıran Koray Avcı, ''Bu iki albüm de benden bir parça'' dedi.

34 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Emre Altuğ 2013 yılında 'Hangimiz Tertemiz' adlı şarkısını sırtına geçici dövme yaptırdı.

35 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Sırt dekoltesiyle dövmesini gözler önüne seren İrem Derici, dövmenin anlamı sorulunca şöyle dedi: ''8 yıl önce Angelina Jolie’den esinlenip yaptırdım. O zaman hayrandım ablaya. Kafa da ermiyor dövmenin çıkmadığına. Sanki tişört, çıkarıp atacağım! Abladan hatıra kaldı. Şifresi yok, varsa siz çözün.”

36 / 39 Hangi ünlünün dövmesi, ne anlam taşıyor? Angelina Jolie’nin dövmesi, Kamboçya’da kullanılan Khmer dilinde bir dua. Angelina Jolie, dövmeyi kendisini ve evlatlık edindiği Kamboçyalı oğlu Maddox’u kötülüklerden koruması için yaptırmış.

37 / 39 Wesley Sneijder Galatasaray'ın Hollandalı yıldızının göğsünde İncil'den alınan "Ölüm gölgesi vadisinde gezsem bile kötülükten korkmam" sözleri dövme olarak yer alıyor. 32 yaşındaki futbolcu, kollarında da pek çok farklı dövmeye sahip.

38 / 39 Rihanna Vücudunun farklı bölgelerinde pek çok dövmesi olan şarkıcının merak edilen dövmelerinden biri, Chris Brown'dan ayrıldıktan sonra yaptırdığı dövme. Sağ köprücük kemiğinin altında yer alan dövmede "Asla hata değil, her zaman için ders" yazısı yer alıyor.