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Alanya'da çifte silahlı saldırı! Vurulduktan sonra yaralı halde saldırganla boğuştu

25.05.2024 21:20
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, birbirine yakın iki ayrı bölgede S.Y. ve D.A’yı tabancayla vurup yaralayarak olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. D.A.'nın vurulduğu anlar, vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde D.A.’nın vurulduktan sonra şüphelinin bacağını tutarak bir süre boğuştuğu görüldü.

Alanya'da çifte silahlı saldırı! Vurulduktan sonra yaralı halde saldırganla boğuştu

Olay, saat 18.00 sıralarında, Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, bilinmeyen nedenle S.Y.’yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

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KASIK BÖLGESİNDEN VURDU

S.Y.’yi yaraladıktan sonra yakın bir bölgeye giderek orada da D.A.’yı kasık bölgesinden tabancayla vuran şüpheli daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayrı yerlerdeki S.Y. ve D.A., ilçedeki farklı hastanelere götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YARALI HALDE SALDIRGANLA BOĞUŞTU

Olay anı ise bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde D.A.’nın vurulduktan sonra şüphelinin bacağını tutarak bir süre boğuştuğu, ardından da şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı.

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Diğer görüntüde ise şüphelinin rahat bir biçimde D.A.’yı vurduğu sokaktan ayrıldığı anlar yer aldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alanya silahlı saldırı
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