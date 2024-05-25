Burdur'da birçok hastada aynı şikayet görüldü! Hastaneye kaldırıldılar, 18'inin durumu kritik: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİLER

Sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık İl Müdürü Murat Erk, hastanede inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

"TÜM SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Eşinin 4 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirten Erdoğan Çakır, "Eşimi Antalya'ya sevk ettiler. Durumu belli değil. Tüm sorumlulardan şikayetçi olacağım" dedi.

BURDUR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği, Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün diyalize girdikten sonra bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen hastaların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde bugün toplam 29 hastanın diyalize girdiği belirtildi. Diyaliz işlemi tamamlanıp eve nakli sağlanan hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, gün içerisinde diyalize giren tüm hastalara ulaşılarak, hastaneye çağrıldığı anlatıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahaleleri yapılarak, 8’i Antalya, 4’ü Afyonkarahisar, 3’ü Isparta, 4’ü Bucak ilçesi ve 4’ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir. Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılmış, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Süreç ve hastaların durumu yakından takip edilmekte olup, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





