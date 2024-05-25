Fenerbahçe resmi sitesinden resmen açıklandı! Yıldız isim Leonardo Bonucci son maçına çıkıyor

Fenerbahçe'nin devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı isimlerden Leonardo Bonucci için resmi siteden yaptığı açıklamayla veda etti.

KARİYERİNİ YARIN NOKTALIYOR

Ligin son haftasında oynanacak olan İstanbulspor maçıyla kariyerinin son maçına çıkacağı açıklanan Bonucci için Fenerbahçe resmi sitesinden şu ifadeleri kullandı:

"Devre arası transfer döneminde Futbol Takımımıza katılan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini yarın noktalıyor. İstanbulspor ile oynayacağımız maç için Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yapılan son antrenman öncesi Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve oyuncularımızla bir araya gelen Bonucci'ye, tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe forması hediye edildi."

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Leonardo Bonucci de şu açıklamalarda bulundu:

"Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum."

Takım adına teşekkür konuşması yapan Mert Hakan Yandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Lider bir adamın nasıl olması gerektiğini ben şahsım adına onda çok kez gördüm. Saha içi ve saha dışında her zaman takımın yanında olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Bizler ve Fenerbahçe taraftarları; o burada bizimle olduğu için çok şanslı, tekrar her şey için teşekkürler."





