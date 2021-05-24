Ali Akman: Agüero'yu çok severim

Ümit Milli Takım'ın hücum oyuncularından Ali Akman, kamp sırasında açıklamalarda bulundu.

Ali Akman, A Sspor'a yaptığı açıklamada "Ümit Milli Takım kampı güzel gidiyor, iyi çalışıyoruz, keyifli geçiyor. Herkes hazır gelmiş. Almanya ile Türkiye arasında en büyük fark, çalışma hızı. Yüksek tempoda çalışıyoruz. İdman süreleri uzun değil ama tempolu çalışıyoruz. Her antrenmanda doğru bir karar verdiğimi anlıyorum. Nasıl doğru çalışıldığını öğreniyorum. Bunları, bu yaşımda görmek benim için büyük şans." dedi.

Hedefleri hakkında konuşan 19 yaşındaki golcü "Eintracht Frankfurt'ta güzel işler yapmak istiyorum. Orada oynamak ve hizmet etmek istiyorum. İnşallah istenen performansı sergilerim. Ülkemi gururlandırmak isterim." açıklamasını yaptı.

Olaylı ayrıldığı Bursaspor hakkında görüşü sorulan Ali Akman "Bursaspor'la ilgili birçok şey yazıldı. Onları seviyorum. Çok büyük camia, inşallah hak ettiği yerlere geleceklerdir. Beni anlamalarını bekleyemezdim, kader böyleymiş. İnşallah her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.