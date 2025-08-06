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Ali Akman'ın kariyer düşüşü sevenlerini bir hayli üzdü! Spot ışıklı stadyumlardan TFF 1. Lig'e...

Bir dönem Bursaspor'daki performansıyla adından sıkça söz ettiren ve Alman devi Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, performansında yaşadığı düşüş sonrası yeniden Türkiye'ye dönmüştü. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan Ali Akman'ın kariyer düşüşü günün en çok tartışılan spor haberlerinden biri oldu.

Ali Akman'ın kariyer düşüşü sevenlerini bir hayli üzdü! Spot ışıklı stadyumlardan TFF 1. Lig'e...
Emre Şen

Bursaspor altyapısından yetişerek kısa sürede Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Ali Akman, futbol kariyerinde sürpriz bir karar alarak Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

ALMANYA'NIN KÖKLÜ TAKIMI FRANKFURT'A TRANSFER OLMUŞTU

Ali Akman ın kariyer düşüşü sevenlerini bir hayli üzdü! Spot ışıklı stadyumlardan TFF 1. Lig e... 1

Bir dönem Eintracht Frankfurt'a transfer olarak Avrupa hayallerini gerçekleştiren genç oyuncu, burada beklenen performansı sergileyemeyince kiralık olarak farklı takımlarda forma giymişti. 2025-2026 sezonu öncesinde Keçiörengücü ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki Ali Akman'ın kariyer düşüşü dikkatlerden kaçmadı.

AVRUPA'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Ali Akman ın kariyer düşüşü sevenlerini bir hayli üzdü! Spot ışıklı stadyumlardan TFF 1. Lig e... 2

Bursaspor'daki parlak günlerinin ardından Avrupa'da aradığını bulamayan Akman, Keçiörengücü'nde yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Keçiörengücü, Ali Akman transferinin yanı sıra, savunma oyuncusu Hakan Bilgiç ve kaleci Aykut Özer'i de kadrosuna katarak yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro oluşturma yolunda önemli adımlar attı.

Ali Akman'ın Keçiörengücü'ndeki performansı, hem kendi kariyeri hem de kulübün hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Akman ankara keçiörengücü
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