Ali Akman kimdir, aslen nereli? Ali Akman kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Bursaspor ile profesyonel kariyerine başlamış olan Ali Akman, yurt dışı transferinin kesinleşmesiyle beraber Yeşil Beyaz renkli takımda uzun bir süre kadro dışı bırakılmıştır. Peki Ali Akman kimdir, aslen nereli?

ALİ AKMAN KİMDİR?

Ali Akman 18 Nisan 2002 tarihinde Bursa Yıldırım'da dünyaya gelmiştir. Santrfor mevkisinde oynamakta olan Türk futbolcu, Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'de forma giymektedir.

Ali Akman, 2013 seneasinde futbola İnegölspor'da başlamıştır. 09 Eylül 2015 tarihinde Bursaspor altyapısına transfer olmuştur. 31 Ağustos 2018 tarihinde 3 senelik profesyonel sözleşme imzalamıştır.

2 Şubat 2021 tarihinde Bursaspor, yönetim kurulunun oy birliğiyle verdiği kararla Ali Akman'ın "etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı" süresiz kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. 1 Mart 2021 tarihinde Bursaspor, oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshetmiştir.

Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt, Ali Akman ile 4 ssenelik sözleşme imzalamıştır. Oyuncu, 1 Temmuz 2021 tarihinde bonservis bedeli olmadan takıma katılacaktı fakat Bursaspor, sözleşmesini feshedince 8 Mart'ta takıma katılmıştır.

Sonrasında 1 sezonluğuna Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen'e kiralanmıştır.



