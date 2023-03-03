Ali Atay'a büyük şok! Hazal Kaya takipçilerini uyardı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından eşi Ali Atay'ın Twitter hesabının çalındığını açıkladı. Kaya takipçilerine, hesaptan bir paylaşım yapılırsa ciddiye almamalarını söyledi.
Kaya paylaşımında, "Ali'nin kullanmadığı Twitter hesabı çalındı. Bir paylaşım yapılırsa ciddiye almayın" ifadelerini kullandı.
6 Şubat 2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
Kaya, geçtiğimiz haftalarda da Leyla Süreyya adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olma sevincini yaşadı.