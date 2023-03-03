MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ali Atay'a büyük şok! Hazal Kaya takipçilerini uyardı

Ali Atay'a büyük şok! Hazal Kaya takipçilerini uyardı

03.03.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olma heyecanı yaşadı. Hazal Kaya son olarak sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak eşi Ali Atay’ın hesabının çalındığını duyurdu.

Ali Atay'a büyük şok! Hazal Kaya takipçilerini uyardı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından eşi Ali Atay'ın Twitter hesabının çalındığını açıkladı. Kaya takipçilerine, hesaptan bir paylaşım yapılırsa ciddiye almamalarını söyledi.

Kaya paylaşımında, "Ali'nin kullanmadığı Twitter hesabı çalındı. Bir paylaşım yapılırsa ciddiye almayın" ifadelerini kullandı.

hazal kaya

6 Şubat 2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

hazal kaya 1

Kaya, geçtiğimiz haftalarda da Leyla Süreyya adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olma sevincini yaşadı.

hazal kaya 2

hazal kaya 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski kocası paylaşınca kendisini tutamadı! Eski kocası paylaşınca kendisini tutamadı!
Türkiye'yi terk etmişti! Dikkat çeken notTürkiye'yi terk etmişti! Dikkat çeken not
Seyran ve Ferit'in yatak sahneleri sosyal medyayı salladı! "Of bu ne?"Seyran ve Ferit'in yatak sahneleri sosyal medyayı salladı! "Of bu ne?"
Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu söyledi

En Çok Okunan Haberler

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor!

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor!

En fazla göç alan kentlerden biri oldu! "Ciddi sorunlar yaşıyoruz, hobi bahçelerine kadar..."

En fazla göç alan kentlerden biri oldu! "Ciddi sorunlar yaşıyoruz, hobi bahçelerine kadar..."

İlber Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması geldi

İlber Ortaylı'dan Celal Şengör açıklaması geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.