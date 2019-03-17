Ali Ay: Hakem ince ince doğradı

2-0'dan 3-2 kaybettiklerini hatırlatan Ay, "Şimdiye kadar hakemler hakkında hiç konuşmadım. Artık yeter. VAR yüzünden yaklaşık 10-12 puan kaybettik. VAR sistemini destekliyoruz ama bu kadar da tek taraflı olmaması lazım. Bu akşam hakem ince ince doğradı. Aynı pozisyonu biz yapsaydık, penaltıyı verirler miydi? Hakikaten bıktık, çocukların emeğine yazık. Emre Taşdemir'i hemen değiştirdiler. Aslında ikinci sarı kartı görmesi lazımdı. Üzülüyoruz, üzüntülüyüz. Bu akşam herkes seyredecek. Penaltı, penaltı mı?" ifadelerini kullandı.
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