Ali Ay: Sağlık olsun demiyorum, penaltımız verilmedi!

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "VAR kararı İstanbullulara çıkmış". diyerek sert bir tepki gösterdi.

Ali Ay, "VAR sistemi herhalde İstanbul takımlarına göre ayarlandı. Çok sinirliyim. Son dakikada verilmeyen penaltımız var. Sağlık olsun demiyorum. Bu VAR sisteminin arkasında duracağız. Gerekli temaslarımız olacak, Kulüpler Birliği ile görüşeceğiz. Adalet herkese eşit şekilde olmalı. Ben bu akşam adaletin eşit şekilde dağıtılmadığını gördüm. Biz bu maçta çok güzel oynadık ve son dakika verilmeyen penaltımız verilseydi, beraberlikle ayrılabilirdik." diye konuştu.

Taraftarlarının polislerle yaşadığı sıkıntılara da isyan eden Ali Ay, "Taraftarlarımızın birkaç tanesi emniyete götürülmüş. Bir polis, taraftarlarımızı darp ediyor, kendisine yazıklar olsun. Böyle bir şey kesinlikle olmamalıydı. O polis ile ilgili gerekli işlem yapılacak, yapıldı da" ifadelerini kullandı.

