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Ali Ay: Samet Aybaba ile büyük ölçüde anlaştık!

BURSASPOR HABERLERİ  | 28.05.2018 09:55 | Son Güncelleme

Bursaspor başkanı Ali Ay, yeni teknik direktörlerini açıkladı. Ali Ay, Samet Aybaba ile büyük ölçüde anlaştıklarını belirterek "Samet Aybaba ile görüştük. Pazartesi günü son noktayı koyacağız. Bu iş oldu gibi" ifadelerini kullandı.

Ali Ay: Samet Aybaba ile büyük ölçüde anlaştık!

Bursaspor'un Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Ay, yeniden başkanlığa seçildi.

"İSTİKRARA OY VERİLDİ"

Seçim ardından kısa bir açıklama yapan Ali Ay, "Güven ve istikrara oy verildi. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde bu işi götürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AYBABA'YI AÇIKLADI

Teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi veren Ali Ay, "Samet Aybaba ile görüştük. Oldu gibi bu iş." dedi.

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Bursaspor samet aybaba

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yeni sezonda yeni heyacanla bekliyorum. inş. Düşersiniz.
Seni oradan kovmamışlarmıydı samet? Ne kadar midesizsin samet! İşte bu yüzden büyük teknik direktör olamazsın ortalıkta dolaşıp durursun. Sebaat etmek yok sizde.
bursa yine 8taş lıların atına binecek
Beni alın daha başarılı olursunuz samatte yardımcılını yapar.paraları bölüşerek.
Doğru seçim tebrikler...İyi bir sezon Bursaspor'u bekliyor... bir Beşiktaş'lı olarak sevindim...
bu yıl kesin küme düşer
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