Ali Ay: VAR'dan en çok Bursaspor'un canı yandı

Bursaspor Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirildi. 693 üyeden 160’ının katıldığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Bu sezon uygulaması başlayan VAR teknoloji desteği ile hakem hatalarını en aza indirebilme ihtimali, ilk bakışta futbolun tüm paydaşları tarafından olumlu karşılanmıştı. Ancak 6 hafta sonunda ortaya çıkan tabloda VAR sistemi, şu anki uygulaması ile futbolun doğallığını ve kimyasını bozmuş, bu işten en zararlı çıkan, en çok mağduriyet yaşayan da Bursaspor olmuştur. Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız ilk karşılaşmada, oyuncumuzun rakibine müdahalesi ceza sahası dışında olmasına karşın, Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı, Bursaspor olarak yaşadığımız mağduriyetin ilk halkasıydı. Nitekim aynı karşılaşmada, Fenerbahçe’nin ikinci golü öncesinde oyuncumuza yapılan açık faul, yine VAR’a rağmen ‘yok’ sayılmıştır. Yine bu maçta lehimize verilen penaltı kararı, pozisyon öncesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiştir. Ayrıca rakibimizin kalecisi ile takım arkadaşı arasındaki anlaşmazlıktan doğan elle oynama da penaltıyla cezalandırılmamış ve kazanabileceğimiz bir karşılaşma, VAR sayesinde kaybedilmiştir. Sezonun 3. haftasında Konya deplasmanındaki mücadelemizin üzerine, yine VAR’ın gölgesi net biçimde düşmüştür. Konyasporlu oyuncunun çizgi üzerinden topu eliyle çıkarmasını nizami olarak değerlendiren sistem, kalecinin uzaklaştırmak istediği topun kısa mesafeden oyuncumuza çarpmasını ise elle oynama olarak kabul etmiş ve yine bu sayede iki puan kaybedilmiştir” şeklinde konuştu.

Beşiktaş maçındaki pozisyonları hatırlatan Ay, “4. haftada Bursa’da oynadığımız Beşiktaş maçında ise rakibimizin attığı golün öncesinde, oyuncu bariz şekilde ofsayt olmasına karşın, hakem VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izlemiş ve gol kararı vermiştir. İki hafta önce Rize deplasmanında Sakho’nun golünün milimetrik bir gözlemle ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş olması ise artık kulübümüz adına bardağı taşıran damla olmuştur. Özellikle Beşiktaş ve Rize maçlarında yaşanan ofsayt pozisyonları neredeyse aynı olmasına karşın iki farklı kararın verilmesi, sistemin uygulama hataları noktasında, hedef olarak sanki Bursaspor’un seçilmiş olduğu algısını oluşturmaktadır. Son olarak Başakşehir karşılaşmasında ortaya çıkan tabloyu zaten hepiniz gördünüz. 6 haftada maruz kaldığımız ‘VAR’ kararları ve kazalarıyla kaybettiğimiz puanların ne yazık ki telafisi mümkün değildir. Sistemin başlangıcında sorunlar yaşanmasını elbette anlayışla karşılayabiliriz. Ancak geride kalan 6 haftada görüyoruz ki tartışmalar azalmıyor, aksine artıyor. Bu uygulamadan en fazla canı yanan kulübün Bursaspor olması ise ayrı bir tartışma konusudur” diye konuştu.

“VAR’ı istemiyoruz hakem hatasına razıyız deme noktasına geldik”

"Geçmişte bazı kulüpler ve yöneticiler ‘istenmeyen hakem’ ilan ederek, MHK ve hakemler üzerinde baskı oluşturmak suretiyle avantaj elde etmeye çalışırlardı” diyen Ali Ay, şunları söyledi:

“Biz de VAR’ı istemiyoruz, hakem hatasına razıyız deme noktasına geldiğimizi söylemek zorundayız. Sistemin uygulamasında hataların ortaya çıkmasını prensip olarak kabul edebiliriz ama sistemin Bursaspor’u bir ‘test zaiyatına’ dönüştürmesine sessiz kalamayız. Futbolda 6222 sayılı yasanın ilk uygulaması aşamasında şehir, taraftar ve kulüp olarak yaşadığımız mağduriyetlerin izleri henüz unutulmamışken, en azından VAR sisteminin baş mağduru olmama noktasında yetkililerden anlayış, dikkat ve adalet bekliyoruz.”

“İki sezon sonra doğru takımı ve doğru hocayı bulduk”

İki yıldır büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Başkan Ay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Evet, üzüldük, ağladık, ağlattık. Ama iki sezon sonra doğru takımı ve doğru hocayı bulduk. Bizi yeniden bir olmaya, birlik olmaya teşvik edecek bir saha içi yapılanması ortaya çıkarttık. Lütfen bunu daha yukarı taşıyacak şartları birlikte oluşturalım. Bursa büyük bir ailedir. Son birkaç yılda dargınlıklar, küskünlükler oldu. Bize yakışmayan, bizim şanlı geçmişimizle çok da bağdaşmayan sezonlar yaşadık. Ama bugün geldiğimiz noktada, saha içinde ve dışında bizi yeniden birlikte hareket ettirecek, çok büyük hedeflere taşıyabilecek birlikteliğin mesajları oluşmaya başladı. Ne olur ayrı gayrı olmasın artık. Sen oyunu ona verdin, ben buna verdim tartışmasına artık bir son verelim. Doğru takımı ve doğru hocayı bulduğumuza göre gelin güzel, güçlü ve birbirine inanan, birbirine sırtını dayayan büyük bir aile olalım. Taraftarımız taşın altına elini koydu. Tribün, takımına inandığını gösterdi ve son Başakşehir maçında 6 haftada bir kez dahi kazanamamış olan takımını çılgınca alkışladı. Hadi sizler de uzatın ellerinizi. Bütün localarımızı doldurarak işe başlayalım. Bursa’nın özel okullarını, özel hastanelerini, otellerini yeni stadımızla ilgili işbirliğine davet ediyorum. İsminizi yazacağınız o kadar çok alan var ki orada.”

Borç açıklandı

Bursaspor Denetim Kurulu Başkanı Yalçın Cambaz, divan kurulu toplantısında kulübün toplam borcu ve dağılımı açıklandı. 453 milyon TL borcu bulunan yeşil-beyazlı kulübün, sportif borcu 151 milyon TL, finansal borcu 120 milyon TL, yönetici borcu 82 milyon TL, ticari borcu 47 milyon TL, kamu borcu 36 milyon TL ve diğer borçlar da yaklaşık 16 milyon TL olarak belirtildi.

