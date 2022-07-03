Ali Biçim, 'Oğuzhan Koç sordu' diyerek anlattı: "Namuslu yaşamak..."

Tam Kafadan Karavana, Babam Sınıfta Kaldı, Menajerimi Ara gibi projelerde oyuncu olarak rol alan ve son yıllarda sosyal medyanın aktif isimlerinden biri olan Ali Biçim, ünlü oyuncu Oğuzhan Koç ile yaşadığı bir anısını anlattı. Olayı Twitter hesabı üzerinden paylaşan Biçim, Koç hakkında söyledikleriyle duyanları şaşkına çevirdi.

"NAMUSLU YAŞAMAK"

Ali Biçim, Oğuzhan Koç ile anısını sosyal medya üzerinden paylaştı. Anlattıklarıyla dikkat çeken isim şu ifadeleri kullandı: "Bir gün arkadaşlarla oturuyoruz, sevgili Oğuzhan Koç da ortamda. Durduk yere bana, 'Sen saçlarını boyuyor musun?' dedi. 'Hayır' dedim, 'Yalan söyleme' dedi. O kadar utandım ki... Böyle bir şey denir mi? Boyasam ne olur boyamasam ne olur... Dürüstlük beş para etmez. Namuslu yaşamak çok zor..."

ALİ BİÇİM KİMDİR?

17 Nisan 1987 İzmit doğu'mlu Ali Biçim 35 yaşındadır. Eğitimini Beykent Üniversitesi'nde aldı. Şimdilerde Exxen'de partneri Tomay ile 'O Adam Oldun mu?' isimli içeriği üretiyor.





