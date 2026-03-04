Yılmaz Erdoğan son kez konuştu! Son sahnede böyle vedalaştı

İnci Taneleri için geri sayım resmen başladı. Kanal D ekranlarında üç sezondur yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan fenomen dizi, 51. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen büyük final bölümünün çekimleri ise tamamlandı.

Senaryosunu yazan ve başrolünde yer alan Yılmaz Erdoğan, projeyi aslında ikinci sezonda bitirmeyi planlamıştı. Ancak hem kanalın hem de seyircinin yoğun ilgisi sonrası dizi üçüncü sezonuyla ekrana geri dönmüştü. Dilber ve Azem’in inişli çıkışlı hikâyesiyle hafızalara kazınan yapımda, final için 51. bölüm işaret edildi.

SETTE HÜZÜN HAVASI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre ekip final bölümü için son kez sete çıktı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından Yılmaz Erdoğan’ın ekibe duygusal bir konuşma yaptığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun veda anında duygusal anlar yaşadığı ve tüm ekibe teşekkür ettiği belirtildi.

Üç sezon boyunca reyting listelerinde adından söz ettiren İnci Taneleri’nin final bölümünde Dilber ve Azem’in hikâyesinin nasıl noktalanacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.