Meclis'te 'Taşacak Bu Deniz' tartışması! “Algı düzeltilmeli”

Çiğdem Berfin Sevinç

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz çekim yeri tartışmasıyla gündeme geldi. Trabzon’da süren çekimlerin yalnızca Sürmene’de yapıldığı algısına karşı Ortahisar Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Serdar Çebi, “Araklı da öne çıkarılmalı” şeklinde tepki gösterdi.

TRT 1’in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz bu kez set görüntüleriyle değil, çekim yeri tartışmasıyla gündemde. Trabzon’da devam eden dizi çekimleri, Ortahisar Belediye Meclisi’ne taşındı.

Taşacak Bu Deniz’in çekimleri Trabzon genelinde sürüyor. Özellikle Sürmene ve Araklı ilçelerinde yapılan çekimler sosyal medyada sık sık gündem olurken, bu durum yerel siyasetin de konusu haline geldi.

Meclis te Taşacak Bu Deniz tartışması! “Algı düzeltilmeli” 1

TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzon 360 Haber'in haberine göre, Ortahisar Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Serdar Çebi, dizinin yalnızca Sürmene’de çekiliyormuş gibi lanse edilmesine tepki gösterdi. Konuyu meclis gündemine taşıyan Çebi, setin büyük bölümünün Araklı’da kurulduğunu belirterek Araklı’nın da ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Çebi, dizinin Trabzon’un farklı ilçelerinde çekilmesinin kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgularken, kamuoyunda oluşan algının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Trabzon Araklı Sürmene meclis Taşacak Bu Deniz
