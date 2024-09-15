Ali Biçim ve Mesut Can Tomay konukları Didem Soydan'ın ayağını öpüp topuklu ayakkabısından içki içti!

Fenomen YouTuber'ları Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın sunduğu S.O.B.A Podcast programına ünlü manken Didem Soydan konuk oldu. Fenomenler program esnasında Soydan'ın ayakkabısından viski içtikleri ve ayağını öpüp anlına koydukları anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü manken Didem Soydan'ın konuk olduğu S.O.B.A Podcast programının son bölümünde enteresan anlar yaşandı.

Programın sunucularından Ali Biçim konuk ettikleri Didem Soydan'ın topuklu ayakkabısına viski doldurdu.

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay topuklu aykkabıdan viski içti.

Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan "Benim hayatımda ilk defa yaşadığım bir deneyim. Hiç kimse ayakkabımdan viski içmedi." diyerek güldü.

Mesut Can Tomay daha sonra "Bu ayaklar öpülür, başa koyulur." diyerek Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp alnına koydu.