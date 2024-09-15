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  4. Ali Biçim ve Mesut Can Tomay konukları Didem Soydan'ın ayağını öpüp topuklu ayakkabısından içki içti!

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay konukları Didem Soydan'ın ayağını öpüp topuklu ayakkabısından içki içti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.09.2024 18:42
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Sosyal medya fenomenleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay YouTube'da yayınlanan S.O.B.A Podcast serisinin 21. bölümünde ünlü manken Didem Soydan'ı konuk etti. Fenomen isimler yayın esnasında Didem Soydan'ın ayakkabısından viski içti. Mesut Can Tomay bununla da yetinmeyip Soydan'ın ayağını öpüp alnına koydu. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Fenomen YouTuber'ları Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın sunduğu S.O.B.A Podcast programına ünlü manken Didem Soydan konuk oldu. Fenomenler program esnasında Soydan'ın ayakkabısından viski içtikleri ve ayağını öpüp anlına koydukları anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Ünlü manken Didem Soydan'ın konuk olduğu S.O.B.A Podcast programının son bölümünde enteresan anlar yaşandı.

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Programın sunucularından Ali Biçim konuk ettikleri Didem Soydan'ın topuklu ayakkabısına viski doldurdu.

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Ali Biçim ve Mesut Can Tomay topuklu aykkabıdan viski içti.

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Ayakkabısından viski içilen Didem Soydan "Benim hayatımda ilk defa yaşadığım bir deneyim. Hiç kimse ayakkabımdan viski içmedi." diyerek güldü.

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Mesut Can Tomay daha sonra "Bu ayaklar öpülür, başa koyulur." diyerek Didem Soydan'ın ayaklarını öpüp alnına koydu.

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Ali Biçim Didem Soydan
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