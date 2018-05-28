SPOR

Ali Çamdalı, Çaykur Rizespor'da

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 28.05.2018 19:05 | Son Güncelleme

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Ali Çamdalı ile prensipte anlaşma sağladı.

Ali Çamdalı, Çaykur Rizespor'da

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda geride kalan sezon Atiker Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başlandı.

Deneyimli oyuncunun, bugün Rize'ye gelerek Mehmet Cengiz Tesisleri'ni gezdiği, Çaykur Rizespor'un futboldan sorumlu yöneticisi Yımaz Zehiroğlu, yönetim kurulu üyeleri Serkan Karavin ve İbrahim Tali ile görüşerek anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Ali Çamdalı'nın, 31 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Selçuk Şahin'de sürpriz gelişme!Selçuk Şahin'de sürpriz gelişme!
İbrahim Üzülmez'e iki yıllık teklifİbrahim Üzülmez'e iki yıllık teklif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Çamdalı Çaykur Rizespor

En Çok Okunan Haberler

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Erdoğan, unvanlarının hepsini bana borçlu

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Akhisarsporlu Muğdat Çelik Galatasaray yolunda

Akhisarsporlu Muğdat Çelik Galatasaray yolunda

Bursaspor Cenk Ergün'le anlaşmaya vardı!

Bursaspor Cenk Ergün'le anlaşmaya vardı!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Fellaini için Milan devrede!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Fellaini için Milan devrede!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Çamdalı, Çaykur Rizespor'da

Ali Çamdalı, Çaykur Rizespor'da

Selçuk Şahin'de sürpriz gelişme!

Selçuk Şahin'de sürpriz gelişme!

İbrahim Üzülmez'e iki yıllık teklif

İbrahim Üzülmez'e iki yıllık teklif

Hikmet Karaman, Rizespor'a haciz işlemi başlattı

Hikmet Karaman, Rizespor'a haciz işlemi başlattı

Vedat Muriqi Çaykur Rizespor'da

Vedat Muriqi Çaykur Rizespor'da

"Yusuf Yazıcı'yı bile verseler cevabımız olumsuz olacak”

"Yusuf Yazıcı'yı bile verseler cevabımız olumsuz olacak”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.