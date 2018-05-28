Ali Çamdalı, Çaykur Rizespor'da

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda geride kalan sezon Atiker Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başlandı.
Deneyimli oyuncunun, bugün Rize'ye gelerek Mehmet Cengiz Tesisleri'ni gezdiği, Çaykur Rizespor'un futboldan sorumlu yöneticisi Yımaz Zehiroğlu, yönetim kurulu üyeleri Serkan Karavin ve İbrahim Tali ile görüşerek anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Ali Çamdalı'nın, 31 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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