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Ali Cüreoğlu, Covid-19’a yenildi

MALATYA HABERLERİ  | 09.12.2020 18:30 | Son Güncelleme

Malatya’da Esenlik Şirketi’nin danışmanı Ali Cüreoğlu, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü yaptığı açıklamada, “Covid-19 virüsüne yakalanan, Esenlik A.Ş.

Ali Cüreoğlu, Covid-19’a yenildi

Malatya’da Esenlik Şirketi’nin danışmanı Ali Cüreoğlu, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü yaptığı açıklamada, “Covid-19 virüsüne yakalanan, Esenlik A.Ş. Danışmanımız Ali Cüreoğlu, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.
Malatya’nın da tanınan isimlerinden olan Ali Cüreoğlu, bir dönem tekstil fabrikasında yöneticilik yaptıktan sonra emekli olmuş, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın bakanlığa gelmesi ile Esenlik AŞ’de Danışmanlık görevine getirilmişti.

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