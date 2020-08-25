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Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası Kayseri'de devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 20:36 | Son Güncelleme

Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası Kayseri'de devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası devam ediyor.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, Rusya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde yarışmacılar, 70 kilometrelik görev uçuşu yaptı.

Ali Dağın'dan Akmescit bölgesine doğru uçuş yapılan yarışmada 7'si kadın, 3'ü yabancı olmak üzere 74 pilot mücadele etti.

Gün sonunda erkekler kategorisinde Hüseyin Tanrıverdi birinci, Umut Aslan ikinci olurken, Serdar Tur üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde ise birinci Gülşah Hoş, ikinci Merve Gülşah Arslan olurken Cansu Atabey üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyona yarın uzun mesafe yarışlarıyla devam edecek.

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