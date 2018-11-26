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Ali Dürüst istifa etmekten vazgeçti!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Daha önce tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst kararını değiştirdi. Duygusal bir karar verdiğine kanaat getiren Ali Dürüst, "TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım" dedi.

Ali Dürüst istifa etmekten vazgeçti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, istifa kararından vazgeçerek TFF'deki bütün görevlerini sürdürme kararı aldığını açıkladı.

Ali Dürüst'ün kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde:

"Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından oluşan gerilim dolu atmosferin ve adımın üzerinde yoğunlaşan baskının neticesinde TFF'deki görevlerimden istifa ettiğimi açıklamıştım.

Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF'ye güvenim tamdır.

Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ın en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

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Ali Dürüst yıldırım demirören tff

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
FIRILDAK ALİ DÖN BABAM DÖN
dimi gs sen olmasan namoglu nasil kayircak turk futbolunun yuz karalari
adaletli ol soy ismine yakın davran dürüst ol sen ve digerleri üzerinizdeki formaları çıkarın türk futboluna hizmet edin
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