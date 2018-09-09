Ali Dürüst: Yabancı sınırı hakkında verilmiş bir karar yok!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İsveç karşılaşması öncesi TRT Spor'a konuştu.
Son oynanan Rusya mücadelesine ev sahipliği yapan Trabzon şehrinden bahseden Dürüst, Trabzon'da sonuç hariç herşey iyiydi derken, "Trabzon'da sonuç hariç her şey iyiydi. Taraftara ve stadyumun güzelliğine bir şey söyleyecek durumda değiliz. Son 15 dakikadaki taraftarın baskısını onlar da hissetti." dedi.
Rusya karşılaşmasının ikinci yarısında millilerimizin gol bulamaması kendilerini üzdüğünü ancak İsveç mücadelesinde işin sıkı tutulacağını aktaran Ali Dürüst, "Trabzon'daki maçın ikinci yarısında gol atamamız bizi üzdü, oyuncularımızı üzdü. Yarın burada işi sıkı tutup puan alacağız." diyerek görüşlerini aktardı.
İsveç karşısında çıkacak ilk 11'e dair sorulan soruya Galatasaraylı Serdar Aziz'ın sakatlığı olduğunu ifade eden Ali Dürüst, "Serdar Aziz'in sakatlığı var ama hocamız nasıl bir kadro kuracak bilemiyorum." dedi.
"4 SENE EVVEL TERİM'İN DEDİĞİ GİBİ KARAR VERDİK"
Yabancı sınırı hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Dürüst, 4 sene önce Fatih Terim'in dediği gibi karar verdiklerini, Türk futbolunun yararı için bu kararı aldıklarını dile getirirken, "4 sene evvel Fatih Hoca'nın dediği gibi bir karar verdik. Türk futbolunun yararı için bu kararı verdik. 4 sene sonra bakıp, ona göre karar vereceğiz dedik. Onu değerlendireceğiz. Speküle yapacak bir şey yok. Yabancı sınırının kalkmasının faydaları ortada." dedi.
"ALINAN BİR KARAR YOK"
Konuşmasının sonunda yeni alınan bir kararın olmadığını ve bunun değerlendirilmeye alınacağını ifade eden Ali Dürüst, "Kararı, Türk futbolu adına vereceğiz. Aynı karar için de görüşüyoruz. Değişen, yeni alınan bir karar yok. 4 senelik uygulamanın sonuçlarını değerlendireceğiz." diyerek sözlerini sonlandırdı.
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