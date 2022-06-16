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Ali Düşmez kimdir? TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alan Ali Düşmez nereli ve kaç yaşında?

16.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Düşmez, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin listesinde bulunan isimlerden biri. Düşmez, bu nedenle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alan Ali Düşmez kimdir? İşte Ali Düşmez'in hayatı ve biyografisi...

Ali Düşmez kimdir? TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alan Ali Düşmez nereli ve kaç yaşında?

Ali Düşmez 16 Haziran 2022 Perşembe günü internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin listesinde bulunan Ali Düşmez vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alan Ali Düşmez kimdir?

ALİ DÜŞMEZ KİMDİR?

Ali Düşmez 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ali Düşmez, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirmiştir.

2004 yılında siyasete atılan Ali Düşmez, Beyoğlu 10. Dönem İl Genel Meclis Üyeliği , 11. Dönem Sarıyer İl Genel Meclis Üyeliği , Sarıyer Ak Parti İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı ve Başkan yardımcılığı yapmıştır.

Ali Düşmez, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ali Düşmez'in kariyeri:

Yeniköy Spor Kulubü Başkanlığı (20 sene) / (Onur Kurulu Başkanlığı)

Sarıyer Spor Kulubu Başkan Yardımcılığı

Sarıyer Emniyet Binalarını Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı

TFF Yönetim Kurulu Üyeliği (Amatör Kurul Başkanı)

İl Genel Meclisi Spor Komisyonu Başkanı

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı

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