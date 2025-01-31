Ali Ece canlı yayında sinirden çıldırdı, stüdyoyu birbirine kattı! Abdülkerim Durmaz neye uğradığını şaşırdı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlıları değerlendiren Ali Ece, yayında sinirlerine hakim olamadı.

VOLE YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Ece, sinirden önünde bulunan kitap ve kağıdı yere fırlattı. O anlarda programın bir diğer yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın kendisine bir şey isabet etmemesi için geri çekildiği görüldü.

"GÖRMEK İSTEMİYORUM"

"Hiç Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 tane solak stoperle oynadığını gördünüz mü? Ben Liverpool'da da görmedim, Beşiktaş'ta da hiçbir yerde görmedim! Artık da görmek istemiyorum.

"BU APTALLIĞA SON VERİLSİN"

Bu aptallığa da son verilsin. Bu kadar olunmasın. Madem başkan, yönetici bilmem ne olunuyor, 4. başkan ve 3. yönetim bu! Artık bir zahmet sağ ayaklı stoper alınacak! Allah kahretmesin ya! Emirhan iyi değil, Felix iyi değil! Başka 2 solak stoperle oynayan yok kardeşim!

"ARTIK BUNLAR GÖRÜLSÜN"

Kanat forvet alınsın. Muçi adamı geçemiyormuş, kanat forvet değil! Rashica da çalım atamıyor. Artık görülsün bunlar, transferin bitmesine çok az kaldı! Bu hafta BAY geçilecek ondan sonra yine böyle mi çıkılacak. Aynı şey olacak. 15 maç iki solak stoper ve 0 kanat forvet oynamışsın.

"ALLAH KAHRETMESİN"

5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi. Yüzde 33.3'lük galibiyet yüzdesini Beşiktaş'a yakıştırıyorsanız aynen devam edin! Ben etmiyorum! Allah kahretmesin artık ya! Bu ne çaresizlik ya! Yenik duruma düşüyorsun hiçbir şey üretemiyorsun kanat forvet yok."

İŞTE O ANLAR...