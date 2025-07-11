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Ali Ekber Düzgün: "2-3 tane çok renkli oyuncu konusunda çalışıyoruz"

Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, "Ankara’nın izlerken, çocuğunu alıp gelirken keyif aldığı 2-3 tane çok renkli ve ses getirebilecek oyuncular konusunda çalışıyoruz" dedi.

Ali Ekber Düzgün: "2-3 tane çok renkli oyuncu konusunda çalışıyoruz"
Berker İşleyen

Gençlerbirliği 2020-2021 sezonunda düştüğü Süper Lig’e 4 sezon sonra geri döndü. 2025-2026 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek olan başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını basına açtı. Antrenman öncesinde Sportif Direktör Ali Ekber Düzgün açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULAR KONUSUNDA RAKİPLERİMİZLE YARIŞIYORUZ"

Transferin dinamik bir süreç olduğunu aktaran Düzgün, transferde futboldaki rakipten farklı olarak rakip sayısının çok daha fazla olduğu ifadelerine yer vererek, "Hem maliyeti hem kalite hem performans açısından ve Gençlerbirliği karakterine uyacak oyuncular konusunda rakiplerimizle yarışıyoruz" diye konuştu.

"2-3 TANE ÇOK RENKLİ OYUNCU KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"

Başkent ekibine çok renkli transferlerin yapılacağını kaydeden Düzgün, "Hızlı, çabuk ve Ankara’nın izlerken çocuğunu alıp gelirken keyif aldığı 2-3 tane çok renkli ve ses getirebilecek oyuncular konusunda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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