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Ali Fazıl Kasap: "Köydeki su sorunu çözülmelidir"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:38 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir senedir susuzluk sorunu yaşayan Emet Eseler köyünü ziyaret eden Milletvekili Dr.

Ali Fazıl Kasap: "Köydeki su sorunu çözülmelidir"

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir senedir susuzluk sorunu yaşayan Emet Eseler köyünü ziyaret eden Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, açıklamalarda bulundu.
Bir senedir susuzluk sorunu yaşayan Eseler köyünü ziyaret eden CHP Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, köylülerin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, “Günde bir defa depodan artan sudan iki saatliğine su geliyor. O suyla da buradaki insanlarımız hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Buradaki insanlarımızı bu kadar mağdur etmeye kimsenin hakkı yok” dedi.
Bir yıldır devam eden bu sıkıntının bir an evvel giderilmesi gerektiğini belirten CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap, “Yerel yöneticileri tekrar uyarıyorum. Görevlerini hakkıyla yapmaları gerekiyor. İnsanlarımızı mağdur etmemek asıl görevleri. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Her ne kadar telefonla irtibatımız varsa da bizzat yerinde görmek istedik. Gerçekten su yok. Dereye su gelinceye kadar kurbağanın gözü çıkarmış. Buradaki insanlarımızı bu kadar mağdur etmeye kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullandı.

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