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Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.02.2019 09:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti.

Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Makbule Gültiken'in vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Makbule Gültiken'in cenazesi, bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir." denildi.

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ali gültiken Beşiktaş

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