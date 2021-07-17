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Ali Gürbüz’den bir haftada ikinci başpehlivanlık

17.07.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 15. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz rakibi Faruk Akkoyun’u yenerek, başpehlivan oldu.

Ali Gürbüz’den bir haftada ikinci başpehlivanlık

Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda düzenlenen güreşlere Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve güreş severler katıldı.
Güreşler öncesi merhum Hergeleci İbrahim’in kabrini ziyaret eden Başkan Kocaman, "1914 yılı Başpehlivanımız, çobanbağı oyununun mucidi Pehlivanlar Ustası Hergeleci İbrahim’i mezarı başında andık. Mekanı cennet ruhu şad olsun" dedi.

KIYASIYA MÜCADELE

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden sonrasındaki ilk güreş organizasyonu olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’ne 35 başpehlivan ve 400’ü aşkın güreşçi katılarak er meydanında kol bağladı. 13 kategoride gerçekleştirilen güreşlerde birbirinden iddialı güreşçiler kıran kırana mücadele etti.

"HERGELECİ İBRAHİM'İN KENDİSİNE ÖZ STİLİ VARDI"

Kırkpınar başpehlivanlarının er meydanında olduğuna dikkat çeken Başkan Kocaman, "Bizim Kartepe’mize değer katan ecdadımız bizler için çok önemlidir. Hergeleci İbrahim Kırkpınar’da güreşçilerin hocalık yapmıştır. Bu yarışmalar her zaman devam edecektir. Hergeleci İbrahim 1917 yılında vefat etti. Kendisine öz stili vardı. Adının yaşatılması bizim için çok önemlidir. Yıllarca basketbol oynadım. Sporu her zaman hayatımızda tutmalıyız. Sporla ilgilenen gencimiz topluma çok faydalı olacaktır. Kartepe’mizde birçok spor dalında gençlerimiz vardır. Yatırımlarımız bu yönde devam etmektedir. Gençlerimize yönelik yatırımlarımız ilçemiz genelinde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BAŞPEHLİVAN OLDU

Kıyası mücadele sonrasında Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Başpehlivanı finalde Faruk Akkoyun ile mücadele etti. Kıyası bir mücadelenin yaşandığı güreşlerde Gürbüz başpehlivan oldu.

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