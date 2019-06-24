Ali İhsan Varol seçimden sonra patladı: Hırsız...

İstanbul seçimleri yenilendi ve kazanan Ekrem İmamoğlu oldu. Seçimlerin ardından sunucu Ali İhsan Varol sunduğu programdan bir kesitin montajlı yayılmasına isyan etti.

Seçim öncesinde sosyal medyada dönmeye başlayan kendisiyle ilgili bir montaj videoyu gündeme getiren Varol, sunuculuğunu yaptığı Kelime Oyunu adlı programa uygulanan bu montajla ilgili olarak şu tepkiyi gösterdi:

“Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde… Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur.”

Varol'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İşte paylaşılan montajlı video: