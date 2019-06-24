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Ali İhsan Varol seçimden sonra patladı: Hırsız...

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

Sunucu Ali İhsan Varol en sonunda patladı. Varol, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerinden, sunuculuğunu yaptığı yarışma programının montajlanmış görüntülerini internete yayan kullanıcılara isyan etti.

Ali İhsan Varol seçimden sonra patladı: Hırsız...

İstanbul seçimleri yenilendi ve kazanan Ekrem İmamoğlu oldu. Seçimlerin ardından sunucu Ali İhsan Varol sunduğu programdan bir kesitin montajlı yayılmasına isyan etti.

Seçim öncesinde sosyal medyada dönmeye başlayan kendisiyle ilgili bir montaj videoyu gündeme getiren Varol, sunuculuğunu yaptığı Kelime Oyunu adlı programa uygulanan bu montajla ilgili olarak şu tepkiyi gösterdi:

“Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde… Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur.”

Varol'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İşte paylaşılan montajlı video:


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Anahtar Kelimeler:
Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol kelime oyunu ekrem imamoğlu

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