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Ali Koç Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.06.2020 00:20 | Son Güncelleme

Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti! Ağaoğlu, takımı uyardı Trabzonspor'un Kadıköy'de 3-1 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ardından Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu'nun yanına giderek tebrik etti. Ahmet Ağaoğlu da orta sahada sevinmek isteyen oyuncuların uyardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kaybettikleri Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu tribünde tebrik etti.

Maçı locada seyreden Ali Koç, protokol tribününde yer alan Ahmet Ağaoğlu'nun yanına giderek finale yükselmeleri nedeniyle tebriklerini sundu.

Ali Koç dışında başkanvekili Semih Özsoy da Ağaoğlu'nu tebrik edenler arasındaydı.

AHMET AĞAOĞLUN'DAN UYARI

"SOYUNMA ODASINA GİRİN"
Karşılaşma sonrası Trabzonsporlu futbolcular kenarda sevinç yaşarken, orta sahaya giderek finale çıkmanın coşkusunu yaşamak istedi. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, tribünden saha içerisine haber yollayarak futbolcuların içeri girmesini istedi. Ağaoğlu'nun bu uyarısının ardından Trabzonsporlu futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı fotoğrafları

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