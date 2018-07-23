SPOR

Ali Koç Barış Alıcı'nın performansına hayran kaldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2018 11:54 | Son Güncelleme

Feyenoord'la oynanan hazırlık maçında sergilediği performansla Fenerbahçe'de herkesin beğenisini toplayan, 63. dakikada oyundan çıkarken protokol tribününde maçı izleyen başkan Ali Koç'u bile ayağa kaldıran Barış Alıcı'yı eski antrenörü Hüseyin Eroğlu anlattı.

Ali Koç Barış Alıcı'nın performansına hayran kaldı!

Altınordu'da 10 yıl boyunca Barış'la evladı gibi ilgilendiğini belirten tecrübeli teknik adam Feyenoord karşısında izlediği Barış'ın henüz yüzde 20 kapasiteyle oynadığını belirterek "Göreceksiniz Barış en kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarının yıllardır aradığı sevgilisi olacaktır. Bu yıl A Milli Takım'a yükselmesini, 1-2 yıl içinde de Avrupa'nın en büyük kulüplerine transfer olmasını bekliyorum" dedi.

Lucescu başka kimi çağırabilir?

Bergama Gençlerbirliği'nden 11 yaşında Altınordu'ya gelen Barış'ın biraz geç geliştiğini belirten Eroğlu "İnanıyorum ki hızlı futboluyla, rakip defansın arkasına yaptığı öldürücü koşularla hem Milli Takım'ın hem de Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı yıldız olacaktır. Zaten maçı Mircea Lucescu izledi. Soruyorum bu maçtan Milli Takım'a çağıracağı başka kim olabilir ki?" diye konuştu.

21 yaşındaki oyuncunun hem sağ hem de sol kanatta oynayabildiğini belirten Eroğlu "Maçın sonuna kadar dayanıklılık ve atletik özelliğini sürdürebilir. Göreceksiniz, maçın 90'da topu önüne alsın. Direk kaleye kadar sürer ve gol vuruşunu yapar" dedi.

Serhat, Burak, Tuncay karışımı

Eroğlu eski öğrencisini anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Önünde alan bulduğu zaman, bırakın Türkiye'yi dünyada geçemeyeceği oyuncu yoktur. Çok atletik ve çok süratli bir oyuncu. Sanki Serhat Akın, Burak Yılmaz ve Tuncay Şanlı'nın karışımı olarak ifade edebilirim. Sağ ayağı dominant gibi gözükse de solla ayakla da önemli vuruşlar yapar. Çok fazla gol pozisyonuna girer, topu ileriye çok taşır. Feyenoord maçında gördünüz Barış topu öne doğru taşıyınca Fenerbahçe de nasıl kolay öne çıkıyor. Artık 21 yaşında ve olgunlaşmaya başladı. Bence Fenerbahçe Barış'ı alarak yılın transferini yapmıştır."

BARIŞ ASLA ŞIMARMAZ!

Barış'ın çok karakterli bir insan olduğunu belirten Eroğlu, "İnsanlar şundan emin olsun ki Barış şımarmaz, özel yaşantısıyla veya takıldığı arkadaş çevresiyle kötü anılmaz. Kötü mekanlar, kötü arkadaşlar, şımarıklık Barış için geçerli değildir. O asla böyle şeylerin içine girmez" dedi.

(Hürriyet)

tlga1266_61083_8600859

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizinin eşiğinden dönüldü!Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizinin eşiğinden dönüldü!
Fenerbahçe Manchester City'den Lukas Nmecha'yı gündemine aldı!Fenerbahçe Manchester City'den Lukas Nmecha'yı gündemine aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali koç Fenerbahçe Barış Alıcı

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Nico Rosberg'ten Mesut Özil'e teşekkür mesajı!

Nico Rosberg'ten Mesut Özil'e teşekkür mesajı!

Avrupa liglerinde tamamlanan transferler

Avrupa liglerinde tamamlanan transferler

Fenerbahçe Manchester City'den Lukas Nmecha'yı gündemine aldı!

Fenerbahçe Manchester City'den Lukas Nmecha'yı gündemine aldı!

Arda Turan'a büyük şok

Arda Turan'a büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
yok pele.
o attığı çalım ve çıkardığı plaseyi görünce waww bu ne böyle dedim. Kalecinin de çıkaracağı tuttu o topu, manyak gol olacaktı. Bir kez daha Aykut ve Azizin bir şeyden çakmadıkları ortaya çıktı. Az daha elif elması da kaybedecektik.
adam ne kadar sevmiş barışı. helal olsun
hadi inşallah
Diğer Haberler
Ali Koç Barış Alıcı'nın performansına hayran kaldı!

Ali Koç Barış Alıcı'nın performansına hayran kaldı!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizinin eşiğinden dönüldü!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizinin eşiğinden dönüldü!

Fenerbahçe Manchester City'den Lukas Nmecha'yı gündemine aldı!

Fenerbahçe Manchester City'den Lukas Nmecha'yı gündemine aldı!

Fenerbahçe, Vincent Janssen için Tottenham'la görüşüyor

Fenerbahçe, Vincent Janssen için Tottenham'la görüşüyor

Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür mesajı

Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür mesajı

Milan Rapaic’in oğlu Fenerbahçe’den ayrıldı

Milan Rapaic’in oğlu Fenerbahçe’den ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.