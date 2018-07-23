Ali Koç Barış Alıcı'nın performansına hayran kaldı!

Altınordu'da 10 yıl boyunca Barış'la evladı gibi ilgilendiğini belirten tecrübeli teknik adam Feyenoord karşısında izlediği Barış'ın henüz yüzde 20 kapasiteyle oynadığını belirterek "Göreceksiniz Barış en kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarının yıllardır aradığı sevgilisi olacaktır. Bu yıl A Milli Takım'a yükselmesini, 1-2 yıl içinde de Avrupa'nın en büyük kulüplerine transfer olmasını bekliyorum" dedi.

Lucescu başka kimi çağırabilir?

Bergama Gençlerbirliği'nden 11 yaşında Altınordu'ya gelen Barış'ın biraz geç geliştiğini belirten Eroğlu "İnanıyorum ki hızlı futboluyla, rakip defansın arkasına yaptığı öldürücü koşularla hem Milli Takım'ın hem de Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı yıldız olacaktır. Zaten maçı Mircea Lucescu izledi. Soruyorum bu maçtan Milli Takım'a çağıracağı başka kim olabilir ki?" diye konuştu.

21 yaşındaki oyuncunun hem sağ hem de sol kanatta oynayabildiğini belirten Eroğlu "Maçın sonuna kadar dayanıklılık ve atletik özelliğini sürdürebilir. Göreceksiniz, maçın 90'da topu önüne alsın. Direk kaleye kadar sürer ve gol vuruşunu yapar" dedi.