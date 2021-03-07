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Ali Koç: Başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın

07.03.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Ali Koç: Başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerde gerçekleşecek olan seçim süreciyle alakalı aday olup olmayacağının belli olmadığını söylerken, 12 Mayıs 2012'de derbi mücadelesinde yaşanan olayların FETÖ kumpası olduğunu söyledi. Sözlerine devam eden sarı lacivertli kulübün başkanı, "Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın. Ne kadar çok aday, o kadar iyi. Benim seçim döneminde yaşadıklarımı kimse yaşamayacak" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, NTV'de 'OAnınHikayesi' programına konuk olurken, sarı-lacivertlilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

3 Temmuz süreciyle ilgili görüşlerini belirten Koç, “3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye bugün FETÖ denen alçak örgütün saldırısı, kumpası olan bir dönem yaşadık. Başkanımız, yöneticilerimiz, bazı kulüp personeli ve onlara yakın bazı isimler haksız yere gözaltına alındı. Sahada futbolcular mücadele ediyor, bizler camia olarak sokakta, Metris'te, Silivri'de, Çağlayan'da, Anıtkabir'de mücadele ediyoruz. Milat budur. 3 Temmuz yaşanınca bu müthiş kadromuz tek tek ayrılmaya başladı. Bu imkanlar, ruh haliyle basında bize saldırılıyor. Bugün televizyonlara çıkıp, o günü unutan bu işin şakşakçılığını yapanlarla Fenerbahçe hesaplaşacaktır. Er ya da geç Fenerbahçe camiası hesaplaşacaktır.12 Mayıs 2012 de FETÖ kumpasıdır. Olaylar maç öncesinden başlıyor. Bir gaz kokusu daha maç öncesinden var. Maç bitince, polisler Fenerbahçe taraftarını kışkırtmak için birden bire Galatasaray takımının etrafını çevirdi. Onlar da kutlama yapıyorlar. Kalkanlarla seyircilere gitmeye başladılar. Müthiş gaz sıkılıyor. Ben de sahaya indim. Polislere durun diyorum. Resmen seyirciyi sahaya indirdiler. Benim yanıma ne düştüğünü hatırlamıyorum. Galatasaray öyle söylemlerde bulunuyordu ki, iki camia arasında yıllarca onarılamayacak bir tahribat ürettiler. FETÖ, Türk futbolunun hala içindedir. Yakın zamanda çok yeni şeyler çıkacak, göreceksiniz. Devlete çağrıdır, bu örgütü futboldan temizleyin. Geçmişte yaşanılanlar toplumsal kaos yaşattı. Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Her zaman aramızda rekabet var ama insanları nefret noktasına getirdiler. Futbol, bu ülkedeki en ayrıştırıcı unsurlardan biri oldu. İnşallah tez zamanda, bu zihniyetin kilit noktalarıyla futbolun içinde yer aldığının kanıtları olacak. Bunda aktif rol alanlar var, bir de fırsatçılar var. Beni en çok rahatsız edenler, rüzgara göre hareket edenler" dedi.

"FUTBOL SADECE FUTBOL DEĞİLDİR"

Fenerbahçe camiası ile ilgili konuşan Koç, "Fenerbahçe, enteresan bir camia. Bilhassa 3 Temmuz'dan sonra hakkı da var taraftarın. Çok sahiplendiler. Talepkar bir camia. Trabzonspor maçından sonra söylediğim gibi 2 günde yüceltilirsin, 2 günde yerden yere vurulabilirsin. Özellikle hoca ve futbolcuysan. Taraftarlarımız şunu bilmeli. Futbol, bu ülkede futbol değildir. Saha dışında çok şey oluyor. Zaten futbolu yakından takip edenler bunu biliyor. Biz bu dış faktörlerle boğuşuyoruz. Ben sosyal medyayı o kadar takmıyorum. Futbolcularımız, çalışanlarımız takıyor. Düne kadar Erol hocayı yerden yere vuruyorlardı, Trabzon maçından sonra ise 'O ne kadar büyük hocaymış' dediler. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, dış faktörlerle mücadele ederken bir de sizinle mücadele etmeyelim. Siz derken, samimi taraftarlarımızı demiyorum" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM İLE ARAMDA YAŞANAN BAZI OLAYLARDAN DOLAYI ADAY OLMAYA KARAR VERDİM"

Fenerbahçe başkanlığına adaylık sürecine değinen Ali Koç, "3 Temmuz'un verdiği maddi manevi zarar devam ediyor, üzerine yönetimsel yanlışlar falan belli bir noktaya gelindi. Ben her zaman kulübün yanında durdum, dışarıdan da destek verdim. Zamanı gelince detaylı anlatacağım. Aziz başkan ile aramda yaşanan bazı şeylerden dolayı aday olmaya karar verdim. Seçimi de kazandık. Küçüklüğümden beri söylerim ama planlanmış bir şey değildi. Bugüne kadar geldik" diye konuştu.

Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimde aday olup olmaması ile ilgili görüşlerini belirten Koç, "Bu seçim döneminde ne olacağını kendim açısından bilmiyorum. Ben olayım, olmayayım, Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın. Ne kadar çok aday, o kadar iyi. Benim seçim döneminde yaşadıklarımı kimse yaşamayacak" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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Süper Lig Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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