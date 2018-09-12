Ali Koç Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifini açıkladı

Ali Koç Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a yaptığı teklifi canlı yayında bu sözlerle dile getirdi:

"Ozan Tufan bazı takımların ilgisini çekti ama Fenerbahçe'deki yüksek maaşından dolayı Anadolu takımları topa giremedi. Beşiktaş'tan bize gelen bir şey yok. Beşiktaş'tan bize gelen, bizim kabul edemeyeceğimiz bir takas söz konusuydu, ancak pek çok oyuncuyu ilgilendiriyordu, bire bir takas değildi. İyi bir Ozan, Bursa'dan aldığımız Ozan, Türkiye'nin her takımında oynayabilir, Avrupa'da da oynayabilir. Onun da aynanın karşısına geçip, kendisini bir sorgulaması gerek. Hem milli takıma, hem de Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet edebilecek kalitesi var"



