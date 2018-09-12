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Ali Koç Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.09.2018 08:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de canlı yayınlanan "Camiaya Sesleniş" isimli özel programda önemli açıklamalarda bulundu. Koç, Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a yaptığı teklifi canlı yayında dile getirdi.

Ali Koç Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifini açıkladı

Ali Koç Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a yaptığı teklifi canlı yayında bu sözlerle dile getirdi:

"Ozan Tufan bazı takımların ilgisini çekti ama Fenerbahçe'deki yüksek maaşından dolayı Anadolu takımları topa giremedi. Beşiktaş'tan bize gelen bir şey yok. Beşiktaş'tan bize gelen, bizim kabul edemeyeceğimiz bir takas söz konusuydu, ancak pek çok oyuncuyu ilgilendiriyordu, bire bir takas değildi. İyi bir Ozan, Bursa'dan aldığımız Ozan, Türkiye'nin her takımında oynayabilir, Avrupa'da da oynayabilir. Onun da aynanın karşısına geçip, kendisini bir sorgulaması gerek. Hem milli takıma, hem de Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet edebilecek kalitesi var"


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş ozan tufan Spor Toto Süper Lig

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