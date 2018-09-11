Ali Koç canlı yayında konuşuyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ikinci kez sarı-lacivertli camiaya sesleniyor. 24 temmuzda gerçekleşen ilk programın ardından Ali Koç, Fenerbahçe camiasında tüm merak edilenleri canlı yayında açıklıyor.

Ali Koç'un Fenerbahçe kulübünün mali tabloları, futbol takımının son durumu, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek projeler ve yapılan transferler başta olmak üzere birçok konuda Fenerbahçe camiasına önemli mesajlar veriyor.

Saat 21:00'da ve FB TV'de canlı yayınlanan Ali Koç'un 'camiaya sesleniş' konuşmasındaki tüm açıklamaları haberimizde olacak...

