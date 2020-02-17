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Ali Koç, Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.02.2020 13:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Ali Koç, Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 10 Şubat Pazartesi günü gündeme dair yapacağı canlı yayını İdlib’de gerçekleşen saldırıda 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin ağır yaralı olması nedeniyle iptal etmişti.

Bugün Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Koç’un 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

(İHA)

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