Ali Koç, Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 10 Şubat Pazartesi günü gündeme dair yapacağı canlı yayını İdlib’de gerçekleşen saldırıda 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin ağır yaralı olması nedeniyle iptal etmişti.
Bugün Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Koç’un 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
(İHA)
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