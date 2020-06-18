Ali Koç çıldırdı! Ortega'dan beter edin...

Başkan Ali Koç’un hukuk ekibinde yer alan avukatlara, “Ortega’dan beter olmasını istiyorum…” diyerek ultimatom verdiği bildirildi.

FIFA’ya başvuracak olan Fenerbahçe’nin Kruse’den tek taraflı fesih maddesi yüzünden, tazminat istemeye hazırlandığı bildirildi.

Kruse’nin de karşı dava açarak kendisine söz verilen “7.5 milyon euro’luk imza parasını” tahsil etmek isteyeceği öğrenildi.

Bu arada yönetici Alper Pirşen de "Max Kruse uzlaşma görüşmelerine yanaşmayıp fesih yoluna gitti. Kruse kendine kulüp ararken, bütün kulüplere tazminat sorumlulukları olabileceğini hatırlatacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız" açıklamasını yaptı. (Fotospor)

