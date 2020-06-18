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Ali Koç çıldırdı! Ortega'dan beter edin...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.06.2020 21:47 | Son Güncelleme

Max Kruse’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinden sonra Fenerbahçe’de operasyon başladı… hukuk ekibinde FIFA’ya gönderilmek üzere bir savunma hazırlanması istendi. Max Kruse’nin tek taraflı sözleşme fesih metninin yanı sıra, FIFA ve TFF ile yapılan indirim görüşmeleriyle ilgili belgelerin bir araya getirilmesi talep edildi.

Başkan Ali Koç’un hukuk ekibinde yer alan avukatlara, “Ortega’dan beter olmasını istiyorum…” diyerek ultimatom verdiği bildirildi.

FIFA’ya başvuracak olan Fenerbahçe’nin Kruse’den tek taraflı fesih maddesi yüzünden, tazminat istemeye hazırlandığı bildirildi.

Kruse’nin de karşı dava açarak kendisine söz verilen “7.5 milyon euro’luk imza parasını” tahsil etmek isteyeceği öğrenildi.

Bu arada yönetici Alper Pirşen de "Max Kruse uzlaşma görüşmelerine yanaşmayıp fesih yoluna gitti. Kruse kendine kulüp ararken, bütün kulüplere tazminat sorumlulukları olabileceğini hatırlatacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız" açıklamasını yaptı. (Fotospor)

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