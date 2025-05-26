Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi sadece takım kadrosunu değil, teknik heyeti de güçlendirme kararı aldı. Jose Mourinho'nun ligi daha iyi anlayabilmesi için Türkiye'yi bilen bir ismi yanına monte etmek isteyen sarı-lacivertliler Volkan Demirel'i gündeme getirdi.

GÜNDEM VOLKAN DEMİREL

Portekizli çalıştırıcının ekibi için Süper Lig'i iyi bilen bir isim üstünde çalışan Fenerbahçe, Volkan Demirel ismini ön plana çıkarttı.

"HAYIR DEMEK OLMAZ"

Teknik adam olarak Karagümrük, Hatay ve Bodrum'u çalıştıran Demirel de her fırsatta, "Fenerbahçe çağırırsa hayır demek olmaz" diyerek kulübe olan bağlılığını göstermişti.