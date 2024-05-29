Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün cuma günü açıklanacağını duyurdu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunun netleştiğini ifade etti ve taraftara müjdeyi verdi.

"CUMA GÜNÜ ÖĞRENECEKSİNİZ"

Kongre üyeleri ile buluşan Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz." dedi.

"AZİZ YILDIRIM, MOURINHO'YU AÇIKLAMIŞ..."

Ali Koç: "Aziz Yıldırım, Mourinho'yu açıklamış. Gelsin beraber televizyona çıkalım. Kongre öncesi kucaklaşalım."

"BENZEMA GERÇEK DIŞI"

Ali Koç: “Benzema haberi tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur!”

"İSMAİL KARTAL, FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK BİR DEĞERİDİR"

Ali Koç: "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin büyük bir değeridir. Bu sezon istatistikleri alt üst etti. Bizim önümüzü kesmeye güçleri yetmedi. Rakibimizi ittirdiler."





