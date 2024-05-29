Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün cuma günü açıklanacağını duyurdu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunun netleştiğini ifade etti ve taraftara müjdeyi verdi.
Kongre üyeleri ile buluşan Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz." dedi.
Ali Koç: "Aziz Yıldırım, Mourinho'yu açıklamış. Gelsin beraber televizyona çıkalım. Kongre öncesi kucaklaşalım."
Ali Koç: “Benzema haberi tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur!”
Ali Koç: "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin büyük bir değeridir. Bu sezon istatistikleri alt üst etti. Bizim önümüzü kesmeye güçleri yetmedi. Rakibimizi ittirdiler."