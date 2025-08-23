Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadığı diyalog sonrası özür mesajı paylaştı.

Affını isteyen Tanju Özcan sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen algılar, gerçeklerin önüne geçebilmektedir. Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir spor kulübünün taraftarlarına yönelik hasmane bir tutum içerisinde bulunmadım. Ancak genel söylemlerim nedeniyle, halihazırda şahsıma karşı olumsuz bir tutum sergileyen bazı kişi ve gruplar, mizah amacıyla başlatılan bir süreci farklı şekilde yorumlayarak değerli Fenerbahçe taraftarlarını şahsıma karşı kışkırtmaya çalışmıştır. Bu süreçte herhangi bir kötü niyet taşımadığımı özellikle belirtmek isterim. Bununla birlikte, maksadımı aştığımı samimiyetle düşünen Fenerbahçe taraftarlarına, bu videoyu paylaşarak Fenerbahçe camiasına yanlış anlaşılmalar için özürlerimi iletiyorum."

NELER YAŞANMIŞTI?

Tanju Özcan, perşembe günü, sosyal medya hesabından, "Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, bu paylaşımın ardından, cuma günü, "Gündemde kalmak için Fenerbahçe'den anlamsızca transfer taleplerinde bulunarak prim yapmaya çalışan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a şuursuz sosyal medya paylaşımları için gerekli cevabı Başkanımız kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde açık ve net bir şekilde vermiştir." açıklamasını yapmıştı.

Tanju Özcan, Sertaç Komsuoğlu'nun bu açıklamasının ardından yeni bir paylaşım yapmıştı.

Tanju Özcan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı.

Bak Ali Koç! Ben fabrikatör Vehbi Koç'un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan'ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet'in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim.

"Yalı çocuğu" şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma! Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez. Doğru ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım'a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz Fetö kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek Milletvekiliyim.

Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsındam değil ama "Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?" Şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım."