Ali Koç imza töreninde genç kadına "Kimsin sen?" diye sordu! Herkes kahkahaya boğuldu...

Fenerbahçe, geçtiğimiz gün düzenlediği imza töreninde 6 futbolcusuyla sözleşme yeniledi. İmza töreninde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

"AFERİN VERDİ!"

İmza töreni sonrası fotoğraf çekimi sırasında Başkan Ali Koç, önünden geçen genç kadına, "Kimsin sen?" diye sordu. "Ferdi" cevabını alan Koç, "Girlfriend?" diyerek Ferdi'nin kız arkadaşı olup olmadığını sordu. Genç kadın bu soruya kafa sallayarak onayladı. Sonrasında Ali Koç, Ferdi'ye dönerek "Aferin Ferdi" dedi. Yaşanan bu olay sonrası herkes kahkahaya boğuldu. Ali Koç'un esprili tavrı futbolcularla arasındaki olumlu bağı ortaya koydu.

