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Ali Koç imza töreninde genç kadına "Kimsin sen?" diye sordu! Herkes kahkahaya boğuldu...

18.03.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı. İmza törenine Ali Koç'un genç kadına sorusu damga vurdu. Ali Koç, önünden geçen genç kadına, "Kimsin sen?" dedi. "Ferdi" cevabını alan Ali Koç, "Girlfriend" yani "kız arkadaş mı?" sorusunu sorunca genç kadın kafasını salladı. Ali Koç sonrasında Ferdi'ye dönerek "Aferin Ferdi..." ifadesini kullandı. Yaşanan bu olay basın toplantısında kahkahalara neden oldu ve eğlenceli anlar ortaya çıktı.

Ali Koç imza töreninde genç kadına "Kimsin sen?" diye sordu! Herkes kahkahaya boğuldu...

Fenerbahçe, geçtiğimiz gün düzenlediği imza töreninde 6 futbolcusuyla sözleşme yeniledi. İmza töreninde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

"AFERİN VERDİ!"

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İmza töreni sonrası fotoğraf çekimi sırasında Başkan Ali Koç, önünden geçen genç kadına, "Kimsin sen?" diye sordu. "Ferdi" cevabını alan Koç, "Girlfriend?" diyerek Ferdi'nin kız arkadaşı olup olmadığını sordu. Genç kadın bu soruya kafa sallayarak onayladı. Sonrasında Ali Koç, Ferdi'ye dönerek "Aferin Ferdi" dedi. Yaşanan bu olay sonrası herkes kahkahaya boğuldu. Ali Koç'un esprili tavrı futbolcularla arasındaki olumlu bağı ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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