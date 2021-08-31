Ali Koç izin verirse Mesut Özil, Flamengo’ya gidecek

Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geldiği günden beri takıma katkı sağlayamayan ve son olarak Vitor Pereira ile yıldızı barışmayan Mesut Özil’in, Brezilya’ya gidebileceği iddia edildi. Daha önce kendisini isteyen Flamengo’ya menajeri aracılığıyla mesaj gönderdiği ve görüşmeye hazır olduğunu ilettiği belirtildi.

ALİ KOÇ REDDETMİŞTİ

Mesut Özil’e transfer döneminin başında Brezilya’nın en büyük kulübü Flamengo’dan menajerler aracılığıyla teklif gelmiş ancak Başkan Ali Koç reddetmişti.Gelinen süreçte Mesut Özil’in her anlamda beklentilerin altında kalması üzerine Başkan Koç’un kararını gözden geçirebileceği öğrenildi.

MAYIS AYINDA TEKLİF GELİRSE GİDEBİLİR

Eğer Mayıs ayında olduğu gibi Flamengo’nun resmi bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalarsa sürpriz bir transfer gerçekleşebileceği gelen bilgiler arasında.

Bu arada Mesut Özil’le Brezilya arasında sıkı bağlantılar var. Güner Amerika ülkesinde Türkiye’den çok daha fazla hayran ve takipçiye sahip.

(Fotospor)



