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Ali Koç kararını verdi! Fenerbahçe'de Slaven Bilic sesleri

03.12.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sezon başında görüşmelerin gerçekleştiği ancak sonuç alınamadığı için vazgeçilen teknik direktör Slaven Bilic için yeniden hamle yapıldı. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine bir numaralı aday Slaven Bilic.

Ali Koç kararını verdi! Fenerbahçe'de Slaven Bilic sesleri

Fenerbahçe'de yönetimin gözden çıkardığı Vitor Pereira için arayışlar devam ediyor. Ali Koç ve ekibi, listenin ilk sırasına Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'i koydu. Hırvat teknik adam bu sezonun en başında Vitor Pereira yerine konuşulmuş hatta prensip anlaşmasına varılmıştı. Ancak 53 yaşındaki teknik adamın şu anda görev yaptığı Beijing Guoan'ın başkanı Zhou Jinhui, Bilic'in ayrılışına onay vermedi. Jinhui buna rağmen başarılı teknik adama, yıl sonunda istediği takıma gidebileceğini söyledi.

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Fenerbahçe, Vitor Pereira ile daha fazla çalışmak istemiyor. Slaven Bilic'i takımın başına geçirmek için ise tüm çalışmalar hızlandırıldı. Hırvat teknik adamın kulübü ile görüşme yaparak ayrılığı için izin almaya çalışacağı öğrenildi. Çin'de önemli futbol kulüplerinin iflas etmesi nedeniyle ligde ciddi bir sıkıntı var. Bilic bu nedenle başkandan anlayış bekliyor. Fenerbahçe Yönetimi ise olumsuz bir haber gelmesi ihtimaline karşılık alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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