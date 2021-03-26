Ali Koç, Maurizio Sarri ile masaya oturdu

Erol Bulut ile yollarını ayırıp kalan 10 maçlık periyot için takımın başına sportif direktör Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon takımı dünya çapında bir isme teslim etmeyi planlıyor. Sarı lacivertli yönetim bunun için çalışmalara başladı.

JUVENTUS'DA ŞAMPİYON, CHELSEA'DE AVRUPA KUPASI

Başkan Ali Koç, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile bir görüşme gerçekleştirdi ve prensip anlaşmasına vardı. Koç, halihazırda bir kulüp çalıştırmayan Sarri ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirip nihai noktayı koyacak. Koç'un Sarri ile geçen yıl da görüştüğü medyada iddialara konu olmuştu.

62 yaşındaki Sarri, son olarak geçen sezon Juventus'u çalıştırıp şampiyon yaptı. Chelsea'yi de UEFA Avrupa Ligi şampiyon yapan Sarri, Napoli'ye oynattığı futbolla büyük beğeni kazanmıştı.

SİGARA BAĞIMLILIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Sigaraya olan bağımlılğıyla da bilinen Sarri, çok sıradışı bir teknik direktör. Asıl mesleği bankacılık olan Sarri, 40 yaşına girince işinden istifa edip futbola adım attı. Ama bu futbolla ilk tanışması değildi. Daha 15 yaşındayken İtalyan Serie D'da Figline Takımı'nın hocası bir maça geç gelince kadroyu Sarri yapar. Ve maçı da 2-1 kazanırlar.