SPOR

Ali Koç, Obradovic'e 2 yıllık yeni sözleşme önerecek!

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 07.06.2018 18:43 | Son Güncelleme

Ali Koç ve yönetimi, zaten 2 yıllık sözleşmesi bulunan coach Obradovic’e artı 2 yıllık daha teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Sırp coach’a basketbol takımının bütçesinin yüksek tutulması sözü de verilecek.

Ali Koç, Obradovic'e 2 yıllık yeni sözleşme önerecek!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasının ardından, basketbol takımı ile ilgili olarak ilk hamlenin coach Zeljko Obradovic ile geleceği öğrenildi.

Ali Koç ve yönetiminin, 2 yıllık sözleşmesi bulunan Obradovic'e 2 yıllık daha sözleşme uzatma teklifi yapaçak. Bunun yanında takımın bütçesinde azaltma yapılmayacağının da garantisi verilecek. Zeljko Obradovic'in bu teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

DOĞUŞ GRUBU İLE GÖRÜŞÜLECEK

Başkanlık seçimi öncesinde Doğuş Grubu'nun sponsorluktan çekilmeyi düşündüğünü dair görüşler ortaya atılmıştı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bunun güçlü bir olasılık olduğu hala dile getiriliyor. Ali Koç'un öncelikle Doğuş Grubu ile görüşeceği, olumlu sonuç çıkmaması durumunda yeni sponsor arayışı içine gireceği ifade ediliyor.

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR....

Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer listesini de Obradovic'in tercihleri üzerine hazırlayacağı, transfer listesinde önemli isimlerin bulunduğu belirtiliyor. Panathinaikos takamında forma giyen pivot-forvet Chris Singleton'ın bunlardan biri olduğu, Wanamaker'ın Barcelona'ya gitmesi durumunda yine Pana'dan Kalathes'in trnasfer edilebileciği öğrenildi.

(Takvim)

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru LenovoTahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru Lenovo
Ali Koç basketbolun başına Semih Özsoy'u getiriyorAli Koç basketbolun başına Semih Özsoy'u getiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zeljko obradovic Fenerbahçe Doğuş ali koç

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Fenerbahçe'de Luis Enrique skandalı

Fenerbahçe'de Luis Enrique skandalı

Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu

Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu

Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdi

Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Koç, Obradovic'e 2 yıllık yeni sözleşme önerecek!

Ali Koç, Obradovic'e 2 yıllık yeni sözleşme önerecek!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru Lenovo

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru Lenovo

Ali Koç basketbolun başına Semih Özsoy'u getiriyor

Ali Koç basketbolun başına Semih Özsoy'u getiriyor

Banvit 73 - 84 Fenerbahçe Doğuş

Banvit 73 - 84 Fenerbahçe Doğuş

Anadolu Efes 94 - 88 TOFAŞ

Anadolu Efes 94 - 88 TOFAŞ

Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı eleyerek play-off yarı finaline yükseldi

Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı eleyerek play-off yarı finaline yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.