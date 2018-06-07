Ali Koç, Obradovic'e 2 yıllık yeni sözleşme önerecek!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasının ardından, basketbol takımı ile ilgili olarak ilk hamlenin coach Zeljko Obradovic ile geleceği öğrenildi.

Ali Koç ve yönetiminin, 2 yıllık sözleşmesi bulunan Obradovic'e 2 yıllık daha sözleşme uzatma teklifi yapaçak. Bunun yanında takımın bütçesinde azaltma yapılmayacağının da garantisi verilecek. Zeljko Obradovic'in bu teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

DOĞUŞ GRUBU İLE GÖRÜŞÜLECEK

Başkanlık seçimi öncesinde Doğuş Grubu'nun sponsorluktan çekilmeyi düşündüğünü dair görüşler ortaya atılmıştı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bunun güçlü bir olasılık olduğu hala dile getiriliyor. Ali Koç'un öncelikle Doğuş Grubu ile görüşeceği, olumlu sonuç çıkmaması durumunda yeni sponsor arayışı içine gireceği ifade ediliyor.

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR....

Fenerbahçe'nin yeni sezon transfer listesini de Obradovic'in tercihleri üzerine hazırlayacağı, transfer listesinde önemli isimlerin bulunduğu belirtiliyor. Panathinaikos takamında forma giyen pivot-forvet Chris Singleton'ın bunlardan biri olduğu, Wanamaker'ın Barcelona'ya gitmesi durumunda yine Pana'dan Kalathes'in trnasfer edilebileciği öğrenildi.

(Takvim)

