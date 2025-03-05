Ali Koç onay verdi! O transferi bitiriyor... Ön anlaşma sağlandı

Ali Koç'tan Fenerbahçe yönetimine Filip Kostic için onay çıktı. Fenerbahçe'deki performansıyla genel olarak memnun kalınan Filip Kostic için Juventus ile görüşmeler resmen başlıyor. Başkan Ali Koç'un izniyle, Sırp sol bek ile daha şimdiden ön anlaşma sağlandı.

MOURINHO:"KALMALI"

İtalyan basınının duyurduğu habere göre Fenerbahçe ile Juventus arasında yakında görüşmeler başlayacak! 32 yaşındaki kiralık bek oyuncusunun performansından memnun olan Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun da 'kalmalı' talimatıyla birlikte harekete geçti. Sırp savunmacı ile prensipte anlaşan yönetim, Juventus ile de makul bir zeminde buluşmayı hedefliyor. İtalyan devi, Kostic için 2022 yazında 14.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

GÜNCEL DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 mücadelede boy gösteren Filip Kostic, 2 gol ve 6 asistlik önemli bir katkı sağladı. Tecrübeli sol bekin şu an piyasa değeri ise 6 milyon Euro.